Kalp krizi riskini azaltıyor, uykusuzluğa iyi geliyor… Alıç sirkesinin faydaları

Ülkemizin hemen hemen her yerinde yetişen ve genelde yabani olan bir dağ meyvesidir. Boyutuna göre büyük ve çok sayıda çekirdekleri olan mayhoş lezzetli bu meyvenin vücudumuza birçok yararı var.

Sirkenin tıbbi kullanım alanları var

Alıç özütünün pek çok yararı olduğunu belirten Ecem Tuğba Özkan, “İnsülin direnci sendromuna bağlı obezite ve diğer hastalıklardaki hızlı artış, büyüyen bir halk sağlığı sorunudur. Bireylerin tükettikleri diyetlerin kalitesi metabolik bozukluklarla mücadelede önemli bir rol oynar. Yaygın olarak sos için kullanılan sirkenin bazı tıbbi kullanımları da vardır. Asetik asit, sirkenin ana bileşenidir. Diğer bazı bileşenler arasında antosiyanin, flavanoller (kateşin, epikateşin), vitaminler, mineral tuzlar, amino asitler ve uçucu olmayan organik asitler bulunur. Sirke, glikojen replasmanının artması, hipertansiyonun önlenmesi, Ca stimülasyonu gibi birçok etki gösterir.” dedi.

Alıç sirkesinin faydaları

Diyetisyen Şeyda Yılmaz, alıç sirkesinin faydalarını şu şekilde sıraladı;

- Alıç meyvesi antioksidan özellikteki flavonoidler ve vitaminler (özellikle C vitamini) yönünden zengin bir meyvedir. Bu sayede bağışıklık sistemini güçlendirir, kansere yakalanma riskini azaltır ve yaşlanmayı geciktirir.

- Kalp hastalıklarından, damar sertliğinden korunmaya yardımcı olur, kalp sağlığının gelişmesinde rol oynar.

- Alıç, zengin flavonoid yapısıyla koroner damarları genişleterek, kan dolaşımının daha rahat olmasını sağlar. Bu da kalp kasına daha fazla oksijen sağlanmasına yardımcı olur, kalp üzerindeki yükü hafifletir, kalp atışlarını düzenler ve kalp krizi riskini azaltır.

- Yine yapılan çalışma ve deneylere göre içeriğinde bulunan “quercetin’’ adlı antioksidan madde ile damar sertliğinin önlenmesi ve tedavisinde önemli rol alır.

- Bu özelliklerini gösterebilmesi için alıcın uzun süre kullanılması gerekmektedir. Alıcın kalp ritmi bozukluklarında da faydalı olabildiği görülmüştür.

- Alıcın spazmları giderici, idrar söktürücü ve sakinleştirici özelliği vardır. 100 gram alıç yaklaşık 100 kaloridir.

Alıç tüketirken dikkat!

- Hamile ve emziren annelerin alıç tüketmesi önerilmez.

- Alıç, kullanılan kalp ilaçlarının etkilerinde artış yapabileceğinden hekim kontrolünde tüketilmelidir.

Alıç sirkesi nasıl yapılır?

Ecem Tuğba Özkan, alıç sirkesinin nasıl yapılacağını anlattı.

Malzemeler:

-1 kilogram alıç

-3 tatlı kaşığı kaya tuzu

-1 adet elma

-1 çay bardağı elma sirkesi

-2 tatlı kaşığı toz şeker

-2 litre su

Yapılışı:

Temiz içme suyunu büyük bir cam kavanoza koyun. Alıçları iyice yıkayın ve suya ekleyin. Elmaları kesin, karışıma ekleyin. Tuz, şeker ve sirke ekledikten sonra kavanozu kapatın ve karışımı iyice çalkalayın. Yaklaşık 60-90 gün karanlık ve serin bir yerde sirkenizi saklayın. Sonrasında kullanabilirsiniz.

Nasıl tüketilir?

Alıç sirkesinin ihtiyaca göre sabah veya akşam tüketilebileceğini söyleyen Özkan, “Genellikle bir bardak suya bir çay kaşığı alıç sirkesi ilave edilerek içilmesi tavsiye edilir. Tüm sirkeler gibi alıç sirkesi de su ile içilmelidir. Aksi takdirde sirke içeriğindeki asit vücuda zarar verebilir. Özellikle mide hassasiyeti olanlar dikkatli olmalıdır. Alıç sirkesinin en tehlikeli yan etkisi midedir. Ülser veya gastrit gibi sindirim sistemi bozuklukları olan hastalarda mide-bağırsak sorunları ortaya çıkabilir. Bu nedenle kullanım dozunun aşılmadığından ve doğru yöntemlerle tüketildiğinden emin olmak gerekir.” açıklamalarında bulundu.