Kalp krizi belirtileri ve nedenleri nelerdir? Kalp krizi ne kadar sürer ve ne yapılmalıdır? (Kadınlarda ve Erkeklerde)

Kalp krizi yaş, kilo gibi çeşitli faktörlerle hayatımıza bir anda girerek hiç ummadığımız hasarlar bırakabilir. Kalp krizine karşı farkındalık yaratmak ve kalp krizinde erken teşhisin önemine vurgu yapmak için, Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir ile kalp krizi nedenler, belirtileri, kadınlarda ve erkeklerde kalp krizi, kalp krizi anında yapılabilecekler üzerine detaylı bilgiler verdi. İşte kalp krizi hakkında tüm bilinmesi gerekenler.

Kalp krizi nedir?

Kalp krizi, kalp kasını besleyen damarlardan birinin tıkanması sonucu kalbin bir bölgesinin yeterince beslenememesi ve giderek bu bölgedeki hücrelerin ölmesi sürecidir.

Kalp krizi belirtileri nelerdir?

Kalp krizi, sıklıkla göğsün tam ortasına “oturan”, sıkıştırma veya yanma şeklinde tarif edilen huzursuz edici bir ağrı şeklinde tarif edilir. Genelde bu ağrı veya baskıya soğuk terleme, çarpıntı, ölüm korkusu ve yoğun bir endişe de eşlik eder.

Kalp krizi nedenleri nelerdir?

Kardiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Özdemir, kalp krizi nedenlerini şu maddelerle sıralıyor;

- En önemli nedenlerinden biri genetik yatkınlıktır.

- 50 yaşından gençken kalp krizi geçirmiş, kalp damar tıkanıklığı olan, stent takılmış veya baypas ameliyatı olmuş kişiler ve bunların akrabaları özellikle kalp damar hastalıkları açısından yüksek risklidir.

- Hipertansiyon ve şeker hastaları,

- İnme geçirmiş kişiler

- Sigara kullanıcıları,

- Kolesterol yüksekliği olanlar,

- Hareketsiz bir hayat tarzı

- Fazlaca katı yağ ve işlenmiş hazır gıda içerikli bir beslenme alışkanlığı olanlar kalp krizi açısından yüksek riskli gruplardır.

Kalp krizinin ilk belirtileri ne zaman başlar ve nasıl ortaya çıkar?

Kalp krizinin, kalbi besleyen damarlardan birinin tam ya da tama yakın tıkanması ile başlayan ani bir durum olduğunu söyleyen Prof Dr. Şimşek, kalp krizinin önemli belirtilerine şu sözleriyle dikkat çekiyor;

- Tıkanma ile birlikte göğüs ağrısı da hemen başlar.

- Kalp damarlarında sertleşme önceden başlamışsa ve damar giderek daralmışsa, hastalarda uzun mesafe yürümek, merdiven çıkmak gibi hareketlerle başlayan ve dinlendikleri zaman geçen bir göğüs ağrısı olabilir. Bu ağrı önemsenmezse aniden kalp krizi ile sonuçlanabilir.

- Sağlıklı olan bir damara aniden pıhtı atması gibi bir durum söz konusu ise, önceden hiçbir belirti olmadan birdenbire kalp krizi görülebilir.

Kalp krizi ne kadar sürer?

Kalp krizinde görülen ağrı genelde 20 dakikadan uzun sürer. Sürekli devam edebilir veya aralıklı olarak girip çıkabilir. Ağrı başladığında dakikalarca sürer. Saniyelik olup geçen batıcı, saplanıcı ağrılar kalp krizi ağrısı değildir. Bastırmakla, ovalamakla geçmez. Çeşitli hareketlerle (örneğin sırtüstü yatmak veya öne eğilmek) şiddeti değişmez. Bu tarz ağrılar kalp krizi ağrısı değildir.

Kadınlarda kalp krizi belirtileri erkeklerden farklı mıdır?

Kadınlarda kalp krizi, göğüs ağrısı dışında çarpıntı, nefes darlığı veya tarif edilemeyen bir sıkıntı hissi gibi tipik olmayan belirtilerle görülebilir. Bu nedenle tanı gecikebilir. Kadınlarda görülen kalp krizi en az erkeklerdeki kadar öldürücüdür.

Kalp krizi anında ne yapılmalı?

Prof Dr Ramazan Özdemir, kalp krizi anında yapılması gerekenleri adım adım sıralıyor:

- Kalp krizi olabilecek vasıfta bir ağrısı olanlar evde yalnızlarsa hiç vakit kaybetmeden bir ambulans çağırmalı,

- Varsa 1 tablet aspirin çiğnemeli ve varsa yakınlarına haber vermelidirler.

- Durumun kötüleşmesi ihtimaline karşı kendi imkanları ile hastaneye gitmeye çalışmamalı,

- Mutlaka ambulans ile hastaneye götürülmelidirler.

- Bir araç içinde seyir halinde iseler yine araçlarını güvenli bir yerde durdurmalı ve ambulans çağırmalıdırlar.

- Baş dönmesi, mide bulantısı veya fenalık hissetmeleri halinde yapabilirlerse şiddetli şekilde birkaç defa öksürmek veya kuvvetlice ıkınmak faydalı olacaktır.

Sol ya da sağ kalp uyuşması kalp krizi belirtisi midir? Sırt ağrısı kalp krizi belirtisi midir? Mide ağrısı kalp krizi belirtisi midir?

Ağrı göğsün sol tarafına, sol kola, nadiren sağ kola, sırta, boyun veya alt çeneye yayılabilir diyen Şimşek, kalbin alt kısmını besleyen damarın tıkandığı durumlarda karnın üst yarısına da yayılabileceğini ifade ediyor. Buna ek olarak kalp krizi ağrısı olmayan durumları şöyle açıklıyor:

- Göbek hizasının altındaki ağrılar ve üst dişlerin ağrıları kalp krizi ağrısı değildir.

- Saniyelik olup geçen, saplanıcı veya batıcı ağrılar,

- Hareket etmekle, ağrıyan bölgeye dokunmakla/bastırmakla artan veya azalan ağrılar kalp krizi ağrısı değildir.

Sessiz kalp krizi belirtileri nelerdir?

Şimşek, “Özellikle önceden kalp damarlarında tıkanıklık olan hastalar, yaşlı hastalar, kadınlar, şeker hastalarında kalp krizi hissedilemeyebilir diyor” ve ekliyor, “Adı üstünde sessiz kalp krizi herhangi bir belirti vermez veya huzursuzluk, nefes darlığı gibi özgül olmayan belirtiler gösterebilirler. Risk grubundaki hastaların yakın takibi gerekir.”