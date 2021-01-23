Kalp krizi belirtileri salgın korkusu nedeniyle ihmal edilmemeli

Uzm. Dr. Taylan Erdem Şahin, Covid-19 salgınında kalp hastalarının tedavi süreçleri hakkında açıklamalarda bulundu. Türk Kardiyoloji Derneğinin yaptığı çalışma sonuçlarına göre, kalp krizi geçiren hastaların hastaneye başvuru oranında yüzde 47.1 azalma olduğunu belirten Şahin, “Bu durum, hastaların hastaneye gelmeye korktuklarını gösteriyor. Ancak kalp krizi geçiren hastalarda ilk saatlerdeki tanı ve tedavi hayati öneme sahip olduğundan hastaneye başvurmaları ve doktor muayenesinden geçmeleri, bu salgın korkusu nedeniyle aksamaktadır. Sonuçta da maalesef kötü sonuçlarla karşılaşılabilmektedir" dedi.

Kalp krizi ve belirtileri

Şahin, kalp krizi ve belirtileri hakkında şu bilgileri verdi: "Kalp krizi, kalbi besleyen koroner arterlerin, plak yırtılması sonucu oluşan pıhtılar ile tıkanması sonucu kalp dokusunun hasar görmesidir. Tıkanan damarın beslediği kalp kası hücreleri 15-20 dakika içinde hasar görmeye başlar. İlk saatlerde geri döndürülebilecek bu hasar, 12 saatin sonunda artık geri dönüşümsüz hasar haline gelir. En önemli belirtisi 'iman tahtası' denilen göğüs bölgesinde yanıcı, sıkıştırıcı tarzda ağrıdır. Bu ağrı kollara ve boyun bölgesine de yansıyabilir. Bazen basit bir mide ağrısı ya da mide yanmasının altından bile kalp krizi çıkabilmektedir. Bu gibi belirtileri olan ve kalp krizi geçiren hastaların bir an önce hastaneye başvurması, doktor muayenesinden geçmesi ve en kısa sürede Koroner Anjiografi ile tıkanan damarın açılması hayati öneme sahiptir. Bu nedenle kalp krizi geçiren kişiler mutlaka 112'yi aramalı ve Koroner Anjiografi yapılabilen bir hastaneye başvurulmalıdır."