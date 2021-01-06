Kalp hastalığından tansiyona pek çok şeye iyi geliyor... Bitter çikolatanın faydaları neler?

Çikolatanın ana maddesi kakaodur. Bitter çikolata ise az şeker, kakao yağı ve kakaodan oluşur. Kakaonun miktarı artıkça çikolata sertleşir ve acılaşır. Fakat kakaonun içerisinde bulunan antioksidan öğeler de artan kakao miktarıyla fazlalaşır. Kakao yeşil çaya oranla 3 kat daha fazla antioksidan madde içermektedir. Antioksidanlar vücuttan kimyasal olaylar sonucu ortaya çıkan ve hücreleri yıkıma uğratan serbest radikallerin zararlı etkilerini azaltmakla görevlidir.

Kanserle mücadele eder

Çikolata denildiği zaman çikolatanın ham maddesi olan kakaodan bahsetmek gerektiğini söyleyen Diyetisyen Yeşim Temel Özcan, “Kakao yoğun miktarda flavonoid içermektedir. Ve flavonoid oranı en yüksek çikolata, kakao oranı yüzde 70 olan bitter çikolatadır. Bitter çikolata içinde yoğun olarak bulunan flavonoid güçlü bir antioksidandır, kansere, kalp hastalıklarına ve yaşlanmaya karşı mücadele eder. Serbest radikallere karşı vücudu koruyan bitter çikolata aynı zamanda mutluluk hormonu serotonin seviyesini artırmaktadır. Hediye olarak ilk akla gelen seçenek olması ile çikolata ayrıca çok sosyal bir besindir insanı mutlu eder ve sosyalleştirir. Kakao aynı zamanda zengin bir magnezyum, kalsiyum ve potasyum kaynağı olduğu için her zaman yüzde 70 kakao oranına sahip bitter çikolatalar tercih edilmelidir” dedi.

Bitter çikolatanın faydaları

Diyetetik Uzmanı Zülal Yalçın bitter çikolatanın pek çok hastalıktan koruduğunu söyleyerek, faydalarını açıkladı. Bunlar;

Bitter çikolatadaki “flavanoid” adı verilen antioksidan öğeler serbest radikalleri devre dışı bırakarak kalp sağlığını korur. Serbest radikaller tıkalı damara yol açan kandaki kötü kolesterolü artıran “flavanoller” arter duvarını genişleterek kanın damar içinde daha kolay akışını sağlayan nitrik oksit üretimini artırırlar. Nitrik oksit kan basıncını azaltarak tansiyonun düzelmesine yardımcı olur.

Bitter çikolata kadınların psikolojileri üzerinde olumlu etki yaratan endorfin hormonunun salgılanmasına yardımcı olur. Bu hormon mutluluk hormonu olarak da bilinir. Salgılandığında kişi kendini mutlu hisseder.

Bitter çikolata vücutta antidepresan etkisi yaratan serotonin miktarını arttırır. Stres hormonlarının düşmesine yardımcı olan potasyum içeriği de yüksektir.

Bilişsel performansı etkileyen doğal bir uyarıcıdır. Kahvede olan kafeinden daha hafif olan teobrabin içerir.

Bağışıklık ve üreme sistemi üzerinde etkili olan demir ve çinko seviyeleri de oldukça iyidir.

Ara öğün olarak bitter çikolata tüketin

Bitter çikolatanın yüksek oranda lif içeriğiyle posa etkisi göstererek bağırsak sağlığına iyi geldiğini ve bağışıklığı güçlendirdiğini söyleyen Uzm. Dyt. Özcan, “Yine lif içeriği sayesinde tok tutma özelliği bulunmaktadır. Bitter çikolatanın içeriğindeki flavonoid cildi UV ışınlarına karşı da korumaktadır. Bu nedenle kakao yağı cilt ve güneş koruyucu ürünlerde kullanılmaktadır. Çikolata alerjisi olmayan, 1 yaşından büyük herkes özellikle bitter çikolata tüketebilir. Yemek öncesi değil öğün aralarında, çocuklarda dahil bitter çikolata tercih edilmelidir. Daha sağlıklı bir seçenek olduğundan çocukların ağız tadının bitter çikolataya küçük yaşlardan itibaren alıştırılması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Bitter çikolatanın kalorisi

Tercih edilirken bitter çikolatanın kakao oranının yüzde 75 ve üzeri olmasına dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, “Kalori kısıtlaması yapan kişiler porsiyonu kontrol etmeli ve içerdiği şeker miktarına dikkat etmelidir. 20 gram bitter çikolata bir porsiyondur ve 100 kaloridir. Sağlık üzerindeki faydaları göz önünde bulundurularak günlük beslenme örüntümüzde bir ara öğünde tercih edilip tüketilmelidir.” dedi.