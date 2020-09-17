Kalp hastalarına önemli uyarı: Riskli ortamlardan uzak durun

Dünyada şimdiye kadar farklı mikroplar sebebiyle bir çok salgının gelip geçtiğini, bu salgının da bir gün sona ereceğini, fakat bitene kadar çok dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Dr. Sarıçopur, “Bu salgının bize kazandırdığı temizlik ve sosyal hayatımızda dikkat ettiğimiz alışkanlıkları devam ettirmemiz bizleri ileride olabilecek salgın hastalıklardan koruyacaktır” dedi.



İlaçlara devam edilmeli, riskli ortamlara girilmemeli

Kalp damar hastalarının, kalp damarına stent takılanların, koroner bypass operasyonu geçirenlerin, tıkayıcı bacak veya şah damarı hastalığı, kalp yetersizliği, ciddi kapak hastalığı ile kronik ritim bozukluğu yanı sıra, yüksek tansiyonu olanların ve şeker hastalarının bu dönemde çok dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Dr. Sarıçopur, “Bu hastalar kullanmakta oldukları ilaçlara devam etmeli, riskli ortamlardan uzak durmalıdırlar” diye konuştu.



Kontroller ihmal edilmemeli



Rutin kontrollerin aksatılmasının kalp sağlığı açısından daha riskli olabileceğine vurgu yapan Sarıçopur şunları söyledi: “Rutin kontrollerinin dışında kalple ilgili yeni gelişen şikâyetleri olması halinde vakit kaybetmeden doktorlarına muayene olmalıdırlar. Nefes darlığı, göğüste sıkışma - yanma tarzında ağrı, gece uyurken boğulur gibi uyanma, bayılma veya bayılır gibi olma, çarpıntı, efor kapasitesinde anlamlı azalma yani daha önce kolayca yürüyebildikleri bir mesafeyi tamamlayamama gibi şikayetler oluşursa vakit kaybetmeden hastaneye gitmeleri çok önemlidir. Ritim bozukluğu veya kalbinde metal kapak olması sebebiyle bazı hastalar warfarin etken maddeli pıhtı önleyici ilâcı kullanmaktadır. Bu ilâcın dozu aylık yapılan kan tahlili (INR) neticesine göre kişiye mahsus yapılmakta, INR seviyesinin çok yükselmesi kanamalara çok düşmesi ise pıhtı oluşumuna sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla bu tetkikin ertelenmemesi hayatî önemi haizdir. Her ay hastaneye giderek INR ölçümü yaptırmak yerine bu hastalar INR ölçüm cihazı alarak kendileri evde INR değerlerine bakabilir ve telefonla doktorlarına değeri bildirerek doz ayarı yapabilirler. Böylece sık sık hastaneye gitmekten kurtulup virüsün bulaş riskini azaltabilirler.”

Kalp sağlığı için bunlara dikkat edin



Hareketsizliğin de kalp hastalıkları için riski arttıran bir faktör olduğu uyarısında bulunan Dr. Sarıçopur, “Sağlınız için egzersiz yapın, sigaradan uzak durun, bol bol gülümseyin, karamsar olmayın, tansiyonunuz olmasa da ayda bir tansiyonunuzu ölçün, karbonhidratlardan, işlenmiş gıdalardan, ağır yemeklerden, hayvansal yağlardan, un ve şekerden olabildiğince uzak durmaya çalışın, geç saatte yemek yemeyin, sağlıklı beslenin, uykunuzu alın, susuz kalmayın” dedi.