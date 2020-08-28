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Sağlık
Kaynak: İHA / Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 28.08.2020 - 12:14 | Son Güncelleme:

Kalp hastaları sıcak havada soğuk duş almamalı

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Kalp hastaları sıcak havada soğuk duş almamalı
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Kalp hastaları için sıcak havada serinlemek için soğuk duş almanın riskli olduğunu belirten Kardiyoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Bilal Boztosun, "Su ısıyı havaya göre 30 kat daha fazla iletir. Aşırı soğuk su ile duş almak damarlarda büzüşmeye yol açabilir, kalp krizi tetiklenebilir” dedi

Kalp hastalarını sıcak havada soğuk duş almamaları yönünde uyaran Prof. Dr. Bilal Boztosun, “Dış ortamın sıcaklığı her ne olursa olsun, insan vücudu sıcaklığı sabit tutmaya çalışır. Bu sıcaklığı sağlamak için vücutta çalışan pek çok uyum merkezi vardır. Başlıca düzenlemeyse vücudun kan akımını değiştirmesiyle yapılır. Su, ısı enerjisini havaya göre 30 kat daha fazla iletir. Bu sebeple soğuk suyun, soğuk havaya kıyasla dolaşım sistemi üzerine olan etkisi daha hızlı ve fazla olur’’ dedi.

Damar tıkanıklığı olanlar dikkat

Soğuğa maruz kalındığında vücutta ısıyı korumak için nabız ve tansiyonun yükseldiğini, kalbin daha fazla kan pompalamaya başladığını açıklayan Boztosun, ‘’Serinlemek amacıyla aşırı soğuk suyla duş almak damarlarda büzüşmeye yol açabilir. Eğer kalp damarlarında tıkanıklık varsa, kalp aşırı çalışmaya bağlı olarak yeterince beslenemez ve zorlanır. Sonuçta kalp krizi tetiklenebilir” uyarısında bulundu.

Deniz ve havuza çivileme, balıklama atlamayın

Çok sıcak bir ortamdan ani soğuk duşa girmenin bayılmalara hatta ölüme varan olumsuz sonuçlarına dikkat çeken Prof. Dr. Boztosun, sözlerini şöyle tamamladı: “Özellikle kalp damar hastalığı bulunan doğumsal kalp hastalığı, ritim bozukluğu, kontrolsüz hipertansiyonu olan veya ciddi kan sulandırıcı ilaçlar kullanan bireyler denize, havuza ani dalış yapmaktan da kaçınmalıdır. Fakat sağlıklı bireylerin soğuk duş almasında bir sorun yoktur’’.

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