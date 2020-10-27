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Sağlık
Kaynak: DHA / Fotoğraf: iStock
Haber Giriş: 27.10.2020 - 11:39 | Son Güncelleme:

Kalp hastaları pandemi sürecinde kontrollerini ertelememeli

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Kalp hastaları pandemi sürecinde kontrollerini ertelememeli
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Kalp hastalarının tedavilerini yarım bırakmaması gerektiğine dikkat çeken Kardiyoloji Uzmanı Dr. Yunus Emre Okudan, "Kovid olurum gibi tedirginliklerle bir hastanın hastaneye gitmemesi, tedavisini aksatması kendisi için daha büyük bir tehlikedir. Bu yüzden kalp hastalarının kontrollere gelmesinde fayda var" dedi.

Uzm. Dr. Yunus Emre Okudan, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19’a karşı kalp hastalarının dikkat etmesi gereken noktalarda önerilerde bulundu. Pandemi sürecinde kalp hastalarının kendilerine mümkün olduğu kadar dikkat etmesi gerektiğini belirten Dr. Okudan, "Kardiyovasküler hastalıklardan kaynaklı ölüm oranı dünyada birinci sırada. Kontrollerini aksatmış bir kalp hastasının ölüm ihtimali, kovid olup ölme ihtimalinden daha yüksek seyredecektir. Bu yüzden kalp hastalarının kontrollerini ertelememesi gerekmektedir. İlaçları bittiği zaman doktorlarına gitmeleri ve ilaçlarını eksiksiz bir şekilde tamamlamaları gerekiyor" diye konuştu.

Günlük 30 dakika yürüyüş

Kalp hastalarının tedavilerini yarım bırakmaması gerektiğine dikkat çeken Dr. Okudan, "Kovid olurum gibi tedirginliklerle bir hastanın hastaneye gitmemesi, tedavisini aksatması kendisi için daha büyük bir tehlikedir. Bu yüzden kalp hastalarının kontrollere gelmesinde fayda var" dedi. Dr. Okudan, şöyle devam etti: "Bu süreçte beslenmelerine daha fazla dikkat etmelerini öneriyoruz. Hazır gıdalar tüketmemelerini, kırmızı et tüketimine dikkat etmeleri konusunda uyarıyoruz. Balık, yeşillik tüketimini artırmaları konusunda önerilerde bulunuyoruz. Günlük 30 dakika yürüyüşlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Maske takarak erken saatlerde kimsenin olmadığı zamanlarda yürüyüş yapabilirler. Maske takarak önlemlerimizi alabiliriz. Yeter ki dikkat edelim. Hiç çıkamayanlar için de evde yapılabilecek egzzersizler var. Önemli olan ne yapmamız gerektiğini bilmek ve yapmak."

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