Kalorifer peteklerini temizlemek artık çok kolay!

Tek tuşla evimizi ısıtan kaloriferin temizliği de artık çok kolay. Sadece doğru yöntemleri bilmenin yeterli olduğu kalorifer temizliği için ipuçları…

- Öncelikle risklerden korunmak için kombiyi mutlaka kapatmalısınız.

- Temizliğe geçmeden önce en önemli detay kalorifer peteğinin kapaklarını açabilmektir. Çünkü çoğu zaman temizlikten daha büyük bir sorundur. Doğru şekilde yapmazsanız açamaz hatta kırabilirsiniz.

- Üst kapağı çıkarmak için öncelikle yan kapakları yavaş yavaş çıkarın. Çıkarma işlemine attan başlayın ve yarıya geldiğinizde hafifçe yukarı çekin. Yan kapakları çıkardıktan sonra üst kapak sizi zorlamadan kendiliğinden çıkacaktır. Petekleriniz artık temizlenmeye hazır.

- Yüksek vakumlu elektrik süpürgesi ile içerisindeki tozu elinizden geldiğince çekin. Daha da detaylara inebilmek için oklavanın ucuna bir bez sarın ve elinizin girmeyeceği yerleri bu şekilde temizleyin.

- Bu sırada peteklerin altına bir bez serin. Çünkü içerisindeki kirler aşağıya dökülecektir. İçerisinin temizlendiğine emin olduktan sonra sabunlu bezle dışını da güzelce temizleyin ve paslanmaması için mutlaka kurulayın.

Hangi durumda kalorifer petekleri temizlenmeli?

- Kombi filtresi sürekli tıkanıyorsa,

- Kaloriferin alt kısımları ısınmıyorsa,

- Uzun süredir temizlenmediyse,

- Kombi ayarı yüksek olduğu halde ısı vermiyorsa.