Kalorifer petekleri nasıl temizlenir?

Kalorifer peteklerini temizlerken dışardan yardım alabileceğiniz gibi evde kendiniz de bu temizliği yapabilirsiniz. İşte adım adım kalorifer peteği temizliği…

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- Öncelikle kaloriferlerinizi kapatın.

- Ardından elektrikli süpürge yardımıyla kaloriferin arasındaki ve arkasındaki tozları temizleyin.

- Kaloriferin altına eski bir havlu serin.

- Peteklerin arasına rahat girebilecek bir sopaya bez sarın ve lastik veya koli bandı ile bezi sopaya sabitleyin.

- Sopanın bez sardığınız ucunu kaloriferin üstünden alt tarafına doğru iterek kirlerin alta serdiğiniz havluya dökülmesini sağlayın. Bu işlemi tüm petek aralarında uygulayın.

- Bir kovaya ılık su doldurun ve suya biraz sabun döküp köpürtün.

- Başka bir bezi sabunlu suya batırın ve nemli kalacak şekilde fazla suyunu sıkın.

- Nemli kalan bez ile kaloriferin dışını silebilirsiniz.

- Kaloriferin paslanmasını önlemek için kuru bir bez ile tüm petekleri kurulayın.

- Bu işlemi kombilerinizin temizliğinde de yapabilirsiniz.

Tüm bu işlemleri düzenli olarak yaparsanız yüklü doğalgaz faturasının önüne geçebilirsiniz.

Hangi durumda kalorifer petekleri temizlenmeli?

- Kombi filtresi sürekli tıkanıyorsa

- 5 yıl ve daha üzün süredir temizlenmediyse

- Peteklerin altı ısınmıyorsa

- Kombi ayarı yüksek olduğu halde ısı vermiyorsa

- Kaloriferin yarıdan aşağısı ısınmıyorsa

Kalorifer peteklerinin teknik bakımı da ihmal edilmemeli

Belirli aralıklarla kaloriferlerin havası alınmalı, düzenli olarak peteklerin reglaj ayarını yaptırmalısınız. Reglaj ayarı daha iyi ısınmayı sağlar.