Kalemlik, mumluk, baharatlık... Boş kavanozları böyle değerlendirebilirsiniz

İhtiyaç olmayan veya eskiyen kavanozlarınızla yapabileceğiniz seçenekleri derledik. İşte öneriler...

- Saksı olarak kullanın

Evde fazla olan ve kullanmadığınız küçük kavanozlarınızdan dilediğiniz gibi saksı yapıp, raflara dizebilirsiniz. Bunun için dekorasyonunuzla uyumlu olması için kavanozu, sevdiğiniz bir renge boyayın. Dilerseniz boncuklarla da süsleyebilirsiniz. Daha saonra içerisine bitkileri yerleştirebilirsiniz. Özellikle sukulentler için uygun olacaktır. Ayrıca büyük kavanozları da vazo olarak değerlendirebilirsiniz.

- Masa lambasına dönüştürebilirsiniz

Kendi masa lambanızı yapmak isterseniz, kavanozlar işinize yarayabilir. Bunun için birkaç malzemeye ihtiyacınız olabilir. Ancak yine de bütçenize uygun olacaktır. Sonunda da dilerseniz, lambanızı farklı bir renge boyayabilirsiniz. Ayrıca yine canlı renklerle boyayarak mükemmel mumluklar da yapabilirsiniz.

- Odanızın güzel kokmasına yardımcı olsun

Evinizin havasını tazelemek çok pratik. Bunun için limon, biberiye, vanilya, nane, misket limonu, zencefil veya portakal gibi öğeleri kullanabilirsiniz. Sonrasında ise gün boyu güzel kokunun keyfini çıkarın.

- Manikür malzemelerinizi muhafaza edin

Tırnak bakımına önem verenler için oldukça ideal bir gereç olabilir. Kavanozun dışını diledğiniz gibi süsleyin veya boyayın. Daha sonra tırnak törpüsü, aseton, oje ve pamuklarınızı içerisine yerleştirin. Böylece istediğiniz ürünü kolayla bulmanızı sağlayacaktır.

- Ojenizi kolayca temizleyin

Mağazalarda satılan oje çıkarıcı kitini, evde de kolayca yapabilirsiniz. Bunun için süngeri kavanoza uygun olacak ikiye kesin ve daha iki parçayı da rulo olacak şekilde birbirine sarıp kavanoza yerleştirin. Ancak, süngerin kavanoza iyice oturmasına dikkat edin. Daha sonra süngerlere yeteri miktarda oje çıkarıcı ekleyin. Ojelerinizi, süngere silere temizleyin.

- Kürdanlık yapın

Küçük kavanoz kapağına bir delik açın. Daha sonra kavanozu kürdan ile doldurun ve kapağını kapatın. Kürdana ihtiyacınız olduğunda rahatça alabilirsiniz.

- Baharatlık olarak değerlendirin

Bunun için küçük bir kavanozlara ihtiyacınız var. Kavanozların kapağına birkaç delik açın. Örneğin, karabiber için üç, tuz için de altı delik açabilirsiniz. Daha sonra kavanozlara baharatları yerleştirip, kapağını kapatın. Baharatlıklarınız hazır.

- Kalemliğe ihtiyacınız varsa...

İlk olarak eski kavanozunuzu pratik bir şekilde kalemlik haline getirebilirsiniz. Tek yapmanız gereken; istediğiniz veya sevdiğiniz bir renge boyamak. Böylece bambaşka bir görünüm elde edebilirsiniz.