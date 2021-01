Kalbi koruyor, bağırsak sağlığı için birebir! İşte bamyanın faydaları...

Bamyanın günlük lif ihtiyacının %10’unu karşıladığını söyleyen Diyetisyen Şebnem Kandıralı, faydalarını şöyle anlattı:

- Yarım su bardağı dilimlenmiş, pişmiş bamya 2 gram diyet lifi sağlar, 25 kaloridir. Hem kadınlar hem erkekler için günlük diyet lifi ihtiyacının yüzde 10’unu karşılar. Çözünür ve çözünmez lif içerir. Çözünür lif, diyabet ve yüksek kan kolesterolünü önler, çözünmez lif, sindirim sistem fonksiyonlarını düzenler. Lif alımı obezite riskini, felç, kalp hastalığı ve hipertansiyon riskini azaltır.

- Yarım bardak pişmiş bamya kadınların günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 17’sini, erkeklerin de yüzde 15’ini karşılar. C vitamini kuvvetli bir antioksidandır. Kanser riskini, yaşa bağlı makula dejenerasyonunu ve hipertansiyonu azaltır. Ayrıca C vitamini kemik, deri, kan damarları ve bağışıklık sistemi sağlığı için gereklidir. Bamya ısı, ışık ve havaya maruz kaldıkça C vitamini etkinliği azalır.

- Bamya alındıktan 3-4 gün içinde kullanılmalı ve C vitamini kaybını önlemek için sadece pişirmeden önce kesilmelidir. Pişmiş bamyanın yarım su bardağında 37 mikrogram folat vardır. Folat; protein, karbonhidrat ve yağ metabolizması için gereklidir. Aynı zamanda sinir sisteminin düzgün çalışması, kırmızı kan hücreleri ve DNA ve RNA gibi genetik materyallerin sentezi için gereklidir.

- Yeterli folat alımı depresyon, kanser ve kalp hastalık riskini azaltır. Bamya gibi folat zengini besin tüketimi hamile kadınlar için çocuğun herhangi bir doğum kusuru ile doğmasını önleyecektir. Bamyanın antioksidan bileşik konsantrasyonu diğer antioksidanı yüksek sebzeler ve çoğu yüksek antioksidan içeriği olan meyveye kıyasla daha yüksektir.

- Antioksidanlar serbest radikallerin DNA ve hücre zarına verdiği hasarı önlerler. Diyetle yüksek oranda antioksidan alımı kalp hastalığı, kanser veya Alzheimer hastalığı gibi nörolojik bozuklukları önler.

- Kilo kaybı için düşük kalorili ideal bir sebzedir. Bamya, faydalarını yitirmemesi için kısık ateşte pişirilmelidir. Bamya probiyotik olarak adlandırılan iyi bakterilerin yayılmasını kolaylaştırır, B kompleks vitaminlerin biyosentezine yardımcı olur.

- Bamya iyi bir laksatif görevi görür, ülseri iyileştirir, spastik kolon tedavisinde etkilidir ve mide-bağırsak kanalını yumuşatır. Bamya okzalattan zengindir, ancak bir çikolata, kuzu eti veya ıspanak kadar yüksek oranda değildir. Eğer okzalata eğilimli böbrek taşınız varsa bamya tüketiminde aşırıya kaçılmaması önerilir.

Bağırsak sağlığı için bamya

Uzman Diyetisyen Nilay Keçeci Arpacı, bağırsak sağlığı ne kadar iyiyse kendimizi de o kadar iyi hissedeceğimizi belirterek şöyle devam etti: "Sağlıklı bir bağırsak florası için bağırsak bariyerini güçlendiren probiyotiklerin yanı sıra ayva ve bamya gibi besinlerin de tüketilmesi gerekiyor. Yüksek miktarda lif bileşenleri içeren bamya, bağırsak fonksiyonlarını düzenleme ve araştırmalara göre kolon kanserine yakalanma riskini azaltma gibi birçok fayda sağlıyor."