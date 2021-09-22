Kakuro nasıl oynanır? Kakuro bulmacası nasıl çözülür?

Özellikle zekayı geliştiren bir oyun olarak öne çıkan kakuro, herkesin oynayabileceği özel bir bulmaca çeşididir. Genelde rakamlar ve kare üzerinden oluşan bir yapısı bulunur. Bu doğrultuda kurallarını öğrendikten sonra bulmaca oyunu rahatlıkla değerlendirilebilir.

Kakuro Nasıl Oynanır?

Kakuro oyunu genel olarak 1'den 9'a kadar bulunan rakamlar kullanılmak suretiyle değerlendirilir. Bu rakamlar boş karelere yazılmak zorundadır. Tabii bunun için bir satırda ve sütunda kullanılmış olan rakamı kullanmamak gerekmektedir. Yani her bir satır veya sütunda farklı rakamlar değerlendirilir. Aynı zamanda karelerin köşegen kısımlarında bulunan rakamlar, o sütun ya da satırda yazılacak rakam toplamını göstermektedir. Bu şekilde hem dikey hem de yatay doğrultuda ele alınacak rakam toplamları, mutlaka kare başlarında verilen sayılara eşit olmalıdır.

Kakuro Bulmacası Nasıl Çözülür?

Kuralları kolay olmasına rağmen, yatay ve dikey doğrultusunda kakuro bulmacasını tamamlamak pek de kolay değildir. Önemli şekilde kafa yormak ve farklı rakamları bir araya getirmek gerekir. Bu bağlamda kakuro bulmacasını çözebilmek için, mutlaka yatay ve dikey kapsamdaki sayı toplamına dikkat etmek gerekir. Rakamları kutulara yazmadan önce, mutlaka yatay ve dikey toplamları ele almak gerekmektedir. Çünkü her bir kutu içerisine satır ve sütun kapsamında farklı rakamların yazılması gerekmektedir. Bu da işi oldukça zorlaştırıyor.

Bunun için bazı taktikler geliştirmek önemlidir. Örneğin daha küçük kutucuklara sahip olan noktalardan başlamak etkili olabilir. Böylece o kısımlar bulunduktan sonra, yazılan rakamlar üzerinden ipuçları doğrultusunda diğer yerler bulunabilir. Ayrıca eğer kağıt üzerinden bu bulmaca çözümü varsa, kurşun kalem kullanmak da önemlidir. Bu sayede herhangi bir hata yapıldığı vakit, bilerek yeniden rakamlar üzerinden kombinasyon oluşturma şansı elde edilebilir.

Diğer yandan rakamları kutulara yazmadan önce dışarıda hesaplama gerçekleştirmek, bulmacayı daha kolay çizme şansı sağlar. Özellikle kutucuk dışarısında sütun ve satır olarak rakamlar yazmak suretiyle denemeler yapılabilir. Böylece geliştirilecek olan strateji sayesinde, kakuro oyunu üzerinden bulmacayı tamamlamak mümkün olur.