Kaktüs bakımının incelikleri

Kaktüs, bakımı en kolay bitkilerden biridir. Kaktüsler dikenli ve dikensiz olarak ikiye ayrılır.

Kaktüs yaz aylarında haftada 2 kere, kış aylarında ise haftada 1 kere sulanmalıdır. Kaktüse bol su ve ışık verilmelidir. Saksının altındaki tabağı sulama işleminden 30 dakika sonra boşaltın. Suyu boşaltmazsanız toprak kokar ve haşereler ortaya çıkar. Eğer kaktüsün toprağı nemli ise sulamayı erteleyebilirsiniz.

Toprak değişimi 5 ila 6 yılda bir kere Nisan aylarında yapılır. Değiştirelecek saksı, bir önceki saksıdan az da olsa büyük olmalıdır.

KAKTÜS IŞIĞI SEVER Mİ?

Kaktüsler bolca gün ışığına ihtiyaç duyar. Evinizin en çok güneş alan yerleri kaktüsler için ideal ortamlardır. Kaktüsler mümkün oldukça pencereye yakın koyulmalıdır.