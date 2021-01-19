Kahve telvesinin bu etkilerine şaşıracaksınız! İşte farklı kullanım alanları...

Sabahları dinç hissetmemizi sağlayan, sevdiklerimizle içtiğimizde ise 40 yıl hatrı olan kahvenin telvesi evde çok işinize yaracak. İşte kahve telvesinin farklı kullanım alanları…

Böcekleri uzaklaştırır

Kahve evinizde bulunan böcekler için zehirli bir etkiye sahip. Bu yüzden sivrisinekleri, böcekleri kovmak için kahve telvesi kullanabilirsiniz. Oturma alanlarının etrafına, yatak odanıza kahve telvesi koyun. Hatta saksıdaki bitkilerinize musallat olan böcekleri kovmak için de kahve telvesi kullanabilirsiniz. Saksıda toprağın üstüne biraz kahve telvesi koyun ve böceklerden koruyun.

Kesilmiş çiçekleri koruyun

Saplarını kesip kavanoza koyduğunuz çiçeklerinizi biraz daha taze tutmak istiyorsanız, çiçek suyuna kahve telvesi dökmeyi deneyebilirsiniz. Demlenmiş kahvede bulunan nitrojen, magnezyum ve potasyum çiçeklerinize destek verir.

Eti yumuşatın

Kahvedeki asit, etinizi yumuşatmanıza yardımcı olabilir. Pişirmeden 2 saat önce etin üzerine biraz kahve telvesi sürün ve süre sonunda pişirin.

Halıdaki kokuyu önleyin

Evcil hayvanların halıya bıraktığı leke ve kokulardan kurtulmak için kahve telvesini kullanabilirsiniz. Bir filtre kağıdına biraz kahve telvesi koyun ve lekenin üzerinde bir gece bekletin. Halının üzerinde lekeler dışında yoğun bir koku varsa da üzerine kurutulmuş kahve telvesi dökün. Bir gece beklettikten sonra güçlü bir süpürge ile telveleri çekin.

Kirli tava ve tencereleri ovun

Kahve telvesinin dokusu, temizlenmesi zor tencere ve tavaları ovalamak için mükemmel. Süngerin üzerine biraz kahve telvesi koyun ve tencereyi ovun. Daha sonra da durulayın, tüm kirlerden kolaylıkla arındığını göreceksiniz.

Buzu ortadan kaldırın

Kahve telvesi özellikle de soğuk havalarda yardımınıza koşabilir. Kar yağdığında evinizin merdivenleri buz tutabilir. Bu buzu ortadan kaldırmak için buzlu alanın üzerine kahve telvesi dökebilirsiniz. Tuz yerine tercih edebileceğiniz kahve telvesinin çevreye de hiçbir zararı olmayacak. Aynı zamanda sürtünme oluşturarak kaymaları da önler.

Kokuları etkisiz hale getirir

Kahve, kötü kokulardan kurtulmaya yardımcı olur. Eski bir çoraba kahve telvesini koyun ve koku yayan ayakkabınızın içine yerleştirin. Hatta bozulmuş gıdalardaki kokuları emmek için de buzdolabınıza bir fincan kahve koyabilirsiniz.