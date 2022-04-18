Kahve ishale iyi gelir mi, nasıl tüketilir? İşte kahve limon kürü tarifi

İshal, vücudun dengesini bozan ve günlük hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlık. Genel olarak da birkaç gün içinde kendiliğinden geçen bir durumdur. Fakat birkaç günden fazla sürerse farklı sorunların habercisi olabilir. Bu nedenle süreyi uzatmadan bir uzmana görünmekte fayda var. Peki ishale iyi gelen yiyecekler nelerdir, kahve ishale iyi gelir mi? İşte merak edilenler..

Kahve limon kürü tarifi

İshale iyi gelen popüler yöntemlerden biri olan Türk kahvesi kısa zamanda sorunu çözmeye yardımcı olabilir. Bunun için; bir tatlı kaşığı Türk kahvesinin içerisine birkaç damla limon damlatarak yemeye çalışın. Bu yöntemin ishalinizi kesmede etkili olduğunu göreceksiniz.

İshali ne keser?

Haşlanmış patates tüketmekte ishal olan kişilere önerilir. İshal olduğunuz zaman patatesi haşlayıp ve tuzlayarak tüketmek ishalinize iyi gelebilir.

İshal olan kişilerin kullanması gereken doğru besinler kabuksuz elma, havuç suyu veya taze havuç, muz, pirinç lapası, pirinç çorbası veya pirinç suyu, patates haşlama veya püresi, yoğurt ve ayrandır.

Et seven kişiler için ishal süresince iyice haşlanmış olan yağsız dana, tavuk, sığır ve kuzu etleri tavsiye edilebilir. Ayrıca ishal olan kişiler için yemek hazırlanırken, çok az yağ kullanılmalı ve mümkünse ızgara, haşlama ve fırınlama yöntemi ile pişirilen yemekler tercih edilmelidir.