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Haber Giriş: 20.04.2020 - 18:19,Son Güncelleme:

Kahraman Deniz - Böyle Sever akor ve gitar ritimleri

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Kahraman Deniz - Böyle Sever akor ve gitar ritimleri
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Gitarda akor en çok merak edilen konulardan biri ve akorlar da müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Kahraman Deniz'nin sevilen şarkısı Böyle Sever'in nota, ritim ve akorları karşınızda...

Ebm                Abm
Tam da terk etmek üzereydim bu şehri
B                  Ebm
Ait olmadığım sokaklara dönmek için
Ebm                Abm
Aniden sen geldin ve mahvettin beni
B           Db          Ebm
Ben böyle güzel bir hata hiç görmemiştim

Ebm                      Abm
Her şeye hile karışsa bile oyunu seversin
B                      Ebm
İkimiz de hiç ölmeyecek gibi gülersin
Ebm                 Abm                B
Duramazsan anlarım, ben gencim ama ihtiyarım
         Db        Ebm
Sende bu öyküyü noktalarım

Ebm
Yâr, bana düşmanım ol, gel!
Abm
Düşür beni koynuna, boğuver!
B                  Ebm
Bu garibin ömrü sensiz geçer mi?

Ebm
Gel bana, zindanım ol, gel!
Abm
Kelepçeyi vur, zulüm ol, gel!
B                Ebm
İnsan insanı böyle sever mi?

Ebm
Herkes kendini anlatır,
Abm
Sen hiçbir şey söylemedin
B
Sesler rüzgara karıştı,
Ebm
Sen topraktın, çiğnemedim

Ebm
Saçından güneş mi doğdu,
Abm
Gecem niye böyle gün gibi?
B         Db
Bakma bana öyle zâlim,
Ebm
"Git de bir aynaya bak!" der gibi

Ebm
Gözyaşı dökmeden ağlarım,
Abm
Kendim bile duymam, bağırırım
B
Feryatlarıma yoldaş olmuş
 Ebm
Susmalarım

Ebm
Bulamazsan anlarım,
Abm                 B
Ben görünürken kaybolanım
        Db            Ebm
Çok bilinirken, gayb olanım

Ebm
Yâr, bana düşmanım ol, gel!
Abm
Düşür beni koynuna, boğuver!
B                   Ebm
Bu garibin ömrü sensiz geçer mi?

Ebm
Gel bana, zindanım ol, gel!
Abm
Kelepçeyi vur, zulüm ol, gel!
B                Ebm
İnsan insanı böyle sever mi?

False
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