Kahraman Deniz - Böyle Sever akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konulardan biri ve akorlar da müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Kahraman Deniz'nin sevilen şarkısı Böyle Sever'in nota, ritim ve akorları karşınızda...
Ebm Abm
Tam da terk etmek üzereydim bu şehri
B Ebm
Ait olmadığım sokaklara dönmek için
Ebm Abm
Aniden sen geldin ve mahvettin beni
B Db Ebm
Ben böyle güzel bir hata hiç görmemiştim
Ebm Abm
Her şeye hile karışsa bile oyunu seversin
B Ebm
İkimiz de hiç ölmeyecek gibi gülersin
Ebm Abm B
Duramazsan anlarım, ben gencim ama ihtiyarım
Db Ebm
Sende bu öyküyü noktalarım
Ebm
Yâr, bana düşmanım ol, gel!
Abm
Düşür beni koynuna, boğuver!
B Ebm
Bu garibin ömrü sensiz geçer mi?
Ebm
Gel bana, zindanım ol, gel!
Abm
Kelepçeyi vur, zulüm ol, gel!
B Ebm
İnsan insanı böyle sever mi?
Ebm
Herkes kendini anlatır,
Abm
Sen hiçbir şey söylemedin
B
Sesler rüzgara karıştı,
Ebm
Sen topraktın, çiğnemedim
Ebm
Saçından güneş mi doğdu,
Abm
Gecem niye böyle gün gibi?
B Db
Bakma bana öyle zâlim,
Ebm
"Git de bir aynaya bak!" der gibi
Ebm
Gözyaşı dökmeden ağlarım,
Abm
Kendim bile duymam, bağırırım
B
Feryatlarıma yoldaş olmuş
Ebm
Susmalarım
Ebm
Bulamazsan anlarım,
Abm B
Ben görünürken kaybolanım
Db Ebm
Çok bilinirken, gayb olanım
Ebm
Yâr, bana düşmanım ol, gel!
Abm
Düşür beni koynuna, boğuver!
B Ebm
Bu garibin ömrü sensiz geçer mi?
Ebm
Gel bana, zindanım ol, gel!
Abm
Kelepçeyi vur, zulüm ol, gel!
B Ebm
İnsan insanı böyle sever mi?
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