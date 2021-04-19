Kâğıttan uçak nasıl yapılır? Adım adım kâğıt uçak yapımı
Ebeveynler, hatta özellikle babaların çocuklarıyla vakit geçirmekten en çok zevk aldığı aktivitelerden biri de kâğıttan uçak yarışıdır. En güzelini yapmak, en hızlı kâğıt uçak sahibi olmak, çocuklar için çok değerlidir. İşte, pandemi sürecinde birlikte kaliteli zaman geçirmeniz için, adım adım kâğıt uçak yapımını paylaşıyoruz.
Çocukluğumuzdan bu günlere kadar etkisini yitirmeden gelen kâğıt uçak yarışı, kağıttan uçak yaparken hünerlerini konuşturmak isteyen babalar için iyi bir fırsat. Birçok farklı şekilde yapabileceğiniz kâğıt uçak için sadece bir A4 kâğıdı yeterli. İşte adım adım kâğıt uçak yapımı…
1.Adım
Öncelikle, A4 kağıdını dik olarak masaya koyun. Önce tam ortasından ikiye katlayın ki kat izi oluşsun, daha sonra ise kâğıdı açın.
2.Adım
Kağıdını tam ortadan işaretledikten sonra üst kısmından iki kulakçığı üçgen şeklinde içeri katlayın. Şekilde nasıl yapılacağını detaylı olarak görebilirsiniz.
3. Adım
İki köşeyi içeri katladıktan sonra kâğıt; küçük, çatılı bir eve benzeyecektir. Şimdi sıra, evin çatı kısımlarından içeri katlama yapmakta. Hem sağ hem de sol üst kısımdan simetrik olacak şekilde içeri doğru katlayın.
4. Adım
Uçak yaparken en önemli nokta iki tarafı da eşit olarak katlamaktır. Bu, uçağın dengesi ve hızı için oldukça önemlidir.
Dilerseniz uçağınıza şekil vermeden önce dilediğiniz şekilde boyayabilir, yazılar yazabilirsiniz.