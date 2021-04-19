Kâğıttan uçak nasıl yapılır? Adım adım kâğıt uçak yapımı

Çocukluğumuzdan bu günlere kadar etkisini yitirmeden gelen kâğıt uçak yarışı, kağıttan uçak yaparken hünerlerini konuşturmak isteyen babalar için iyi bir fırsat. Birçok farklı şekilde yapabileceğiniz kâğıt uçak için sadece bir A4 kâğıdı yeterli. İşte adım adım kâğıt uçak yapımı…

1.Adım

Öncelikle, A4 kağıdını dik olarak masaya koyun. Önce tam ortasından ikiye katlayın ki kat izi oluşsun, daha sonra ise kâğıdı açın.

2.Adım

Kağıdını tam ortadan işaretledikten sonra üst kısmından iki kulakçığı üçgen şeklinde içeri katlayın. Şekilde nasıl yapılacağını detaylı olarak görebilirsiniz.

3. Adım

İki köşeyi içeri katladıktan sonra kâğıt; küçük, çatılı bir eve benzeyecektir. Şimdi sıra, evin çatı kısımlarından içeri katlama yapmakta. Hem sağ hem de sol üst kısımdan simetrik olacak şekilde içeri doğru katlayın.

4. Adım

Uçak yaparken en önemli nokta iki tarafı da eşit olarak katlamaktır. Bu, uçağın dengesi ve hızı için oldukça önemlidir.

Dilerseniz uçağınıza şekil vermeden önce dilediğiniz şekilde boyayabilir, yazılar yazabilirsiniz.