Kadir İsminin Anlamı Nedir? Kadir Ne Demek?

Arapça kökenli bir kelime olan Kadir kelimesinin Türk Dil Kurumu sözlüklerindeki anlamı aşağıda belirtilmiştir:

- Değer, kıymet, itibar.

- Bir yıldızın parlaklık bakımından bulunduğu basamak.

Kadir İsminin Anlamı

Kadir ismi ülkemizde erkek çocuklarına sıklıkla verilen isimlerden birisidir. Arapça kökenli bir kelime olan Kadir ismi kıymet, itibar anlamında kullanılmaktadır. Bunun dışında cümle içerisinde güçlü, gücü yeten, her şeye gücü yeten tanrı anlamında sıfat olarak da kullanılmaktadır.

Kadir İsminin Özellikleri

Sanat yönünden yetenekleri olan kişilerdir. Bir işe odaklanıp motivasyonları çok yüksektir. Doğal bir liderlik özelliklerine sahiplerdir. Kendilerine has düşüncelere sahiplerdir. Bu sebeple kimsenin etkisinde kalmazlar. Ayrıca sorumluluk almaktan da kaçınmazlar. Cesur kişilerdir.

Ayakları yere sağlam basan kişilerdir. Düşünmeden hareket etmezler. Mükemmeliyetçi kişilerdir ve çok düzenli insanlardır. Sistemli çalışırlar. Baskı altında kalsalar bile başarırlar ve zorluklar karşısında güçlü yapıya sahiplerdir.

İç dünyasını dışarıya yansıtabilirler. Olaylar derinlemesine inceler ve bunun karşısında derinlemesine düşünürler. İş ahlakına sahip kişilerdir. Enerjileri oldukça yüksektir.

Kadir İsmindeki Ünlü Kişiler

- Kadir Çelik

- Kadir Topbaş

- Kadir Doğulu

- Kadir Çöpdemir

- Kadir Has

- Kadir İnanır

- Kadir Savun