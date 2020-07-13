Kadınlarda daha fazla görülüyor! Peki belirtileri neler ve nasıl tedavi edilir?

Son günlerde gündemden düşmeyen Bulimia Nervoza hastalığını yakından inceleyelim. Kadınlarda, erkeklere oranla 10 kat daha fazla görülür. Tüm toplumda görülme oranı ise %1’dir. Bireylerde aşırı yeme isteği, normalde tüketebileceği miktardan çok daha fazlasını tüketme ve bu durumu takiben pişmanlık, suçluluk duygusu gelişmektedir. Yeme atağı sonrasında ise bilinçli şekilde kusma, laksatif ya da diüretik ilaç kullanımı, normalden fazla egzersiz ve oruç tutma isteği görülebilir.

Bulimia Nervoza hastalığının belirtileri nelerdir?

Bozulmuş beden algısı, bireylerin sürekli kendini eleştirmesi, tıkınırcasına yeme atakları, yemek yedikten sonra kusma isteği, yemek borusunda zedelenme, reflü şikayetlerinde artış, ani kilo kayıpları ya da artışları, düzensiz menstrüasyon döngüsü gibi belirtileri vardır.

Tedavisi nedir?

Bulimia Nervozanın tedavisinde; psikiyatrist, uzman klinik psikolog, diyetisyen desteği ile beraber yapılmalıdır. Beslenme ve diyet uzmanı; bireyin günlük alması gereken protein, yağ, karbonhidrat ve enerji ihtiyaçlarını hesaplanmalı, bu konuda bireye ve ailesine eğitim vermelidir. Hastanın yaşına, boyuna ve kişisel özelliklerine göre ideal kilo ve vücut kitle indeksini anlatıp, bu doğrultuda günlük tüketmesi gereken tıbbi beslenme programı hazırlanmalıdır. Ancak bu hedefe ulaşmak için aceleci davranmamak gerekir, psikolog ve psikiyatrist desteği ile beraber bireyin besin ögelerine karşı ön yargıları kırılmaya çalışılıp, tüketmek istemediği besinler yavaş yavaş beslenme programına eklenmelidir. Bunun yanında hastanın sevdiği yiyecekleri de listeye eklemek kişinin beslenme programına uyumunu da arttıracaktır. Davranış değişikliğine yönelik uzun süreli psikiyatrik destek ve beslenme desteği verilmeli, aile de bu konu hakkında bilinçlenmelidir.