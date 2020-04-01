Kadınlarda cinsel istek ve adet döngüsü ilişkisi

Cinsel feromonlar çiftleşmeye hazır oluşun bir işaretidir. Koku sistemi tarafından bu feromonlar karşı cins tarafından algılanır. Mesela hayvanlarda idrarla koku bırakma durumu buna örnektir. Çiftleşme döneminde olan bir dişi kedi etrafa idrarla koku bırakarak, erkeklere çiftleşmeye hazır oluşunu idrarındaki bu feromonlar yoluyla anlatır.

Kadında da bu feromonlar terinde, idrarında ve vaginal salgılarında bulunur. Özellikle vaginal salgılar yumurtlama döneminde artar.

Yapılan bir çalışmada, kadınların yumurtlama öncesi koltukaltı ve vulvalarından alınan kokuların erkekler üzerinde cinsel ilgi düzeylerini arttırdığı gösterilmiştir (Cerda-Molida ve ark Front Endocrinol (Lausanne). 2013;28(4)159).

Peki, bu bilgiyi nasıl kullanabilirsiniz?



Mesela çocuk isteyen ancak cinsel istek azlığı çeken biriyseniz, adet döngünüzdeki bu değişikliği bilmek işinize yarayabilir. Yumurtlama döneminde kendiliğinden artan cinsel isteğiniz, cinsel deneyim için doğru bir zaman olabilir.

Bu bilgiyi diğer uçtan kullanmak istersek…



Neden bazı dönemlerde cinsel isteksizlik yaşadığınızın sebebini çözmüş olmak sizi ve eşinizi rahatlatabilir. Cinsel istek ile adet döngünüz arasındaki bağıntıyı kavrayabilmek, size bazı anahtarları sunabilir.

Beden ritminiz olan adet döngülerinizi bilir, tanır ve onunla bağ kurabilirseniz, pek çok cinsel ve doğurganlık sorunları kendiliğinden çözüme kavuşabilir.

Bu konuda desteklediğim bir kadın, "Eşim tam da yumurtlama zamanı birleşme istiyor sanki biliyor gibi" demişti. Aslında bu işin doğasında yukarıda açıkladığım mekanizma yatıyor. Yaşamın devamlılığı, üreme tam da bu mekanizmaya dayanır. Yani her şey uyumla akar. Sen de beden ritimlerinle birlikte akmalısın.

Bedenini izleyerek, doğurganlığını düzenlemek

Diyeceğim o ki sevgili kadınlar, bedeni dinlemek, onun rehberliğine güvenip işaretleri takip etmek yaşamın devamlılığı için bizlere sunulmuş birer nimettir aslında... Adet döngüsü ile çalışmayı öğrenmek gerek. Her ay Kadıköy'de bir grup kadınla bir araya gelip deneyimlediğimiz buluşmalar, tam da aradığın çözüm alanları olabilir. Bedendeki işaretleri okuyabilmek, adet döngüleri ile uyum halinde olabilmek bedeni tanımaktan geçiyor. Mutlu bir cinsel yaşam, çocuklukta aktarılan olumsuz cinsel mesajların, bir uzman eşliğinde ortaya çıkarılması ve uygun olanlarla değiştirilmesinden geçiyor...