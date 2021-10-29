Kadın Sahabe İsimleri Nelerdir? Bilinmeyen Ve En Güzel Kadın Sahabe Adları İle Anlamları

Peygamber Hazreti Muhammed zamanında yaşamış ve onun meclislerinde bulunmuş, onun nasihat ve tebliğlerini görmüş ve tanıklık etmiş ilk Müslümanlardan olan bu kişilere kadın, erkek "sahabe" adı verilmektedir.

Kadın Sahabe İsimleri Nelerdir?

Sahabe kelimesinin sözcük anlamı "tutanlar, koruyanlar, sahip çıkanlar, kayıranlar" şeklindedir. Sahabe sözcüğünün çoğu da "ashab"dır. Ashab; İslam peygamberi olan Hz. Muhammed'i görmüş, onunla konuşmuş, ona inanmış ve onunla arkadaşlık etmiş kişilerin tümüne verilen bir isimdir.

Bunun yanında İslam literatüründe saygı ifadesi olarak "Eshab-ı Kiram" şeklinde de anıldıkları görülür. Günümüzde Müslümanlar o tarihte yaşamış olan kadın sahabe ve bunların isimlerini merak etmektedirler.

Kadın sahabe isimlerinden en bilinenlerden bazılarını şu şekilde sıralamak mümkündür:

Hz. Hatice: Hz. Muhammed'in ilk zevcesidir. Hz. Hatice aynı zamanda ilk Müslüman olan kişidir. Yani Peygamberlikle müjdelendikten sonra Hz. Muhammed'e inana ve Müslüman olan ilk insan zevcesi de olan Hz. Hatice aynı zamanda saygıdeğer bir sahabe kadındır.

Hz. Fatıma: Hz. Fatıma, Hz. Muhammed'in sevgili kızıdır. Hz. Muhammed'in doğduktan sonra ölen erkek çocukları olmuştur. Fakat Hz. Muhammed'in nesli kızı olan Hz. Fatıma'dan devam etmiştir. Hz. Fatıma babası Hz. Muhammed'in çok sevdiği ve kıymet verdiği evladı olduğu kadar aynı zamanda bir sahabe kadındır.

Ümmü Ümare: Bu kadın sahabe Hz. Muhammed tarafından Medine'ye İslamiyet'i öğretmek için gönderilmiştir. İslamiyet'e emeği geçmiş kıymetli bir sahabedir.

Ümmü Varaka: Ümmü Varaka yeni tanıdığı ve seçtiği İslamiyet'i en güzel şekilde yaşamak için büyük gayret göstermiştir. Hz. Muhammed Bedir Savaşına hazırlanırken kendisi de savaşa katılarak şehit olmak istediğini bildirmiştir. Fakat kadınların savaşa katılmasını istemeyen Peygamber bu talebini geri çevirmiştir. Ancak Ümmü Varaka'ya da bir müjde vererek, sen şehit olacaksın demiştir.

Ümmü Süleym: Bu kadın sahabe, inanmayan ve iman etmeyen kocasına rağmen İslamiyet'i en güzel şekilde yaşamış ve hizmet etmiştir. Ümmü Süleym aynı zamanda büyük sahabe olacak olan "Enes bin Malik"in de annesidir.

Ümmü Ruman: Bu sahabe kadın, Hz. ebu Bekir'in eşidir. Hz. Ebu Bekir ile birlikte Hz. Aişe'nin anne ve babasıdırlar. İslamiyet'in ilk dönemlerinde çok eziyet ve işkence gören Müslümanların yanında yer almış ve onlara destek vermişlerdir.

Bilinmeyen ve En Güzel Kadın Sahabe Adları İle Anlamları

Değerleri ve Müslümanlığa katkıları tartışmasız olan sahabe hanımlarının bazılarının isimleri ve isimlerinin anlamı şöyledir:

Ümmü Haram: Bu değerli sahabe hanım "Kıbrıs'ın manevi bekçisi" olarak bilinir. Hala Sultan diye anılan bu kadının gerçek ismi Ümmü Haram'dır. Ümmü Haram, peygamberin müjdesine nail olabilmek için o tarihteki zor koşullara rağmen ve ileri yaşını da hiçe sayarak Medine'den kalkıp Kıbrıs'a gelmiş ve burada şehit olmuştur.

Halime ra: Peygamber Hz. Muhammed'in süt annesidir. İsminin manası "hilim ve sa' hasletlerine sahip kişi" manasındadır. Peygamberin her zaman büyük saygı ve hürmetle andığı bir sahabe hanımdır.