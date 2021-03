Kadın Çalışanlarının Hayatlarına ve Kariyerlerine Dokunan Uygulamalar

SPONSORLU İÇERİK

“KADINLARIN YÖNETİMSEL POZİSYONLARDA YER ALMASINA YÖNELİK UYGULAMALARA ÖNCELİK VERİYORUZ”

GSK Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Burcu Kuyucu, “Hayatın ‘her anında iyilik, sağlık’ için çalışmaya ‘Ben Varım’ diyen çalışanlarımız, bizim için her koşulda öncelikli. GSK’da, hayata geçirdiğimiz uygulamalarla, başta çalışanlarımızın ve ailelerinin sağlığını ve güvenliğini korumaya odaklanarak, onların önem verdiği her an yanlarında olduğumuzu hissettirecek şekilde çalışıyoruz. Biz çalışanlarımızın kendilerini oldukları gibi ifade edebildikleri bir kültür yaratmaya, işlerini yaparken kendilerini iyi hissedecekleri bir çalışma ortamı sunmaya ve kariyerlerinde geliştiklerini hissederek yarına hazır olabilmelerine odaklanıyoruz.” diye konuştu.

Bu stratejinin bir parçası olarak kadın çalışanlara özel pek çok uygulamayı hayata geçirdiklerini belirten Kuyucu; “GSK Türkiye olarak kadınların yönetimsel pozisyonlarda yer almasına yönelik destekleyici uygulamalara öncelik veriyoruz. Şirketimizde Yönetim Ekibinin yarısı kadın liderlerden oluşuyor. Farklı görev ve sorumluluklar verdiğimiz mentorluk ve gelişim programlarımızla, kadın çalışanlarımızın profesyonel gelişimlerini destekliyoruz.” dedi.

GSK Türkiye, sadece şirket içerisinde değil, sektörde de kadınları destekleyecek projeleri hayata geçiriyor. Kuyucu; “Kadın üniversite öğrencilerinin de dahil olduğu “Sahayı Keşfet” programı ile tüm Türkiye’deki gençlerimizin ilaç sektörü ile ilgili farkındalıklarını artırırken; çeşitli gelişim fırsatlarıyla öğrencileri kurumsal hayata ve saha rollerine hazırlamayı hedefliyoruz. 17 farklı şehirden 41 öğrencinin katılımıyla başlattığımız programın ilk fazında, 27 mezun verdik. Bu mezunların 21’ini ise kadın öğrenciler oluşturdu. GSK Türkiye olarak, gençlerin iş hayatında güçlenmesini sağlayacak projelere imza atmaya bundan sonra da devam edeceğiz.” dedi.

“İŞ-ÖZEL HAYAT DENGESİNİ GÖZETEN UYGULAMALARIMIZLA KADIN ÇALIŞANLARIMIZIN ÖZEL GÜNLERİNDE YANLARINDAYIZ”

Kadın çalışanlarının iş-özel hayat dengesini kurmaları için özel günlerinde yanlarında olduklarını belirten Kuyucu; “GSK Türkiye’de annelik ve evlilik izin sürelerinde yasal uygulamaların üzerinde izin hakkı sağlayarak, çalışanlarımızı bu önemli dönemlerinde daha fazla destekliyoruz. Bununla birlikte, uzun yıllardır başarıyla sürdürdüğümüz kapsamlı bir sağlık hizmeti olan ‘Çok Yaşa’ programı çerçevesinde anne ve anne adayı çalışanlarımıza zengin seçenekler sunuyoruz.” dedi.

Kuyucu bu uygulamalara örnek olarak; yeni anne ve babalara 7/24 hemşire desteği, gebelik dönemine özel beslenme danışmanlığı, doğum öncesi ve sonrası diyetisyen desteği, doğum sonrası part-time çalışma imkânı, işe dönüşte adaptasyonu desteklemek adına Mom-Buddy uygulaması, yeni annelere yönelik psikolojik destek programı ve kreş yardımını sıraladı.

Burcu Ağaoğlu

Tüketici Sağlığı Ekibi / Ticari Mükemmeliyet Lideri

“KADIN YÖNETİCİLERİN POTANSİYELİNE OLAN GÜVEN ÇOK YÜKSEK”

“Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuyum. GSK Türkiye’de 5 yıla yakın bir süredir çalışıyorum. GSK’daki kariyerim 2016 senesinde Geleneksel Kanal Satış Müdürü olarak başladı. Bu rolde 2,5 sene çalıştıktan sonra şirkette Ticari Mükemmeliyet Departman Lideri pozisyonu açıldı. Bunu heyecan verici bir kariyer fırsatı görerek hemen başvurumu yaptım. Şubat 2019’dan bu yana Ticari Mükemmeliyet Lideri olarak 12 kişilik genç ve yetenekli bir ekibe liderlik yapmanın gururunu yaşıyorum. Bu süreçte Geleceğin Liderleri Programı (Future Leaders Programme) sayesinde 3 genç yetenek ile çalışma ve onların kariyer gelişimlerine katkı sağlama fırsatı buldum. Bunun hem çalışan hem de yönetici açısından harika bir deneyim olduğunu düşünüyorum.

Sektörde çoğunlukla erkeklerin hakim olduğu bir pozisyonda görev yapıyorum. 2016 yılında bu rolü üstlendiğimde, farklı pek çok sektörde benzer pozisyonlarda görev yapan kadın meslektaşlarımın sayısı bir hayli azdı. GSK’da bu göreve atanmamı, kadın yöneticilerin potansiyeline duyulan güvenin çok samimi bir göstergesi olarak görüyorum.

Bir anne çalışan olarak da kendimi şanslı hissediyorum. İşe başladığımda oğlum henüz 7 aylıktı. GSK’da anne çalışanlara sunulan ayrıcalıklı uygulamalar sayesinde çok hızlı bir şekilde adapte oldum. Bu süreçte oğlumun özel anlarında da yanında olabildim. Okulun ilk günü izni, kreş yardımı ve okul eğitim desteği gibi annelere dokunan uygulamaları önemli buluyorum.”

Esra Mezrea

Etik ve Uyum Lideri

“KARİYERİMİN YANINDA, GSK’DA KENDİMİ GLOBAL ÇAPTA BİR KARİYER KOÇU OLARAK YETİŞTİRME FIRSATI BULDUM”

“Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunuyum. GSK Türkiye’deki 6 yıllık kariyerimde, farmakovijilans, medikal uyum, medikal mükemmeliyet, etik & uyum gibi çeşitli rollerde, pek çok global projede ve de son görevimde Yönetim Ekibi üyesi olarak çalışma fırsatı yakaladım. GSK’da beni en çok geliştirdiğine inandığım uygulama ‘Job Plus Coach’ ismi verilen global Koçluk Programı oldu. Farklı ülkelerdeki GSK çalışanlarının birbirlerine online koçluk desteği verdiği program sayesinde hem kendimi bir kariyer koçu olarak yetiştirme fırsatı buldum, hem de farklı ülkelerdeki GSK çalışanlarının kariyer gelişimlerine katkı sağlayabildim.

GSK’daki kariyer yolculuğumu keyifli hale getiren bir diğer önemli unsur da hala bir mentorum ve bir koçumun olması diyebilirim. Bu sayede onların deneyimlerinden beslenebiliyorum. GSK olarak, ekip ruhuna önem veren, birbirine güvenerek ve destek olarak çalışan bir ekibiz. Oldukça dinamik, hep daha iyisini yapmaya odaklı çalışma kültürümüz içerisinde böyle bir güven ortamı yaratmış olmamızın başarımızda çok önemli bir yeri olduğunu düşünüyorum.”

Esin Alioğlu

Müşteri Etkileşim Departman Lideri

“ANNE ÇALIŞANLARIN HAYATLARINI KOLAYLAŞTIRAN PEK ÇOK UYGULAMA BULUNUYOR”

“Koç Üniversitesi İşletme & Ekonomi çift ana dal mezunuyum. Lisans eğitimimin ardından yine Koç Üniversitesi’nde Ekonomi alanında master yaptım. Yaklaşık 5 yıldır çalıştığım GSK Türkiye’deki kariyerime İş geliştirme ve İş Zekası Lideri olarak başladım. Ardından Gelişen Pazarlar Bölge Ekibi’nde farklı liderlik rollerini üstlendim. Şu an Türkiye Müşteri Etkileşim Departman Lideri olarak görev yapıyorum.

Gelişim ve yetenek yönetimine önem veren bir şirkette çalışmamın verdiği avantajla farklı departmanlarda ve bölge rollerinde çalışarak kariyerimi tercihlerim yönünde zenginleştirme imkânı buldum. Bununla birlikte, Genel Müdür ve Yönetim Ekibi ile birebir çalışmama olanak sağlayan projelerin, liderlik konusunda kendimi geliştirmeme çok büyük katkıları olduğunu söyleyebilirim. Karar süreçlerine katkı sağlama anlamında fikirlerimizi rahatlıkla paylaşabildiğimiz, açık iletişime imkân tanıyan bir kültüre sahibiz. Bunun da çalıştığım işi daha çok sahiplenme ve öz sorumluluk geliştirme konusunda çok kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum.

Ayrıca, GSK’da anne çalışanların hayatlarını kolaylaştıran pek çok uygulama bulunuyor. Bir anne çalışan olarak iş-hayat dengesinin son derece güzel uygulandığı bir şirkette çalışıyorum. Bu sayede bebeğimin her özel anında yanında olabiliyor, bana ve bebeğime sunulan sağlık uygulamalarından yararlanabiliyorum.”

Gözde Turan

EM Bölgesi IK Lideri

“KÜLTÜREL ÇEŞİTLİLİĞİN ÇOK YÖNLÜ LİDERLİĞE BÜYÜK KATKILARI OLUYOR”

“Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü mezunuyum. GSK’daki kariyer yolculuğum IK ekibinde Ücretlendirme ve Toplam Kazanç Müdürü olarak başladı. Ardından Türkiye Yönetim Ekibine katıldım. Sonrasında Ortadoğu ve Afrika Bölgesinde farklı liderlik rollerini üstlendim. Şu anda ise Latin Amerika, Orta Doğu ve Güney Doğu Asya’yı kapsayan 16 ülkeden sorumlu olduğum Gelişmekte olan Ülkeler (Emerging Markets) Bölgesi’nde İnsan Kaynakları Direktörü ve Bölge Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyorum.

GSK, tüm çalışanlarına olduğu gibi, kadın çalışanlarına da güvendiğini hissettiren ve potansiyellerini ortaya çıkarabilmelerine imkân tanıyan bir çalışma ortamı sunuyor. Bunun bir örneği olarak, GSK’daki 7 yıllık kariyerimde Türkiye’de ve global çapta 5 farklı rolde çalışma fırsatı yakaladım. Birlikte çalıştığım 25 kişilik EM Bölgesi Yönetim Ekibi’nde, hepsi alanında çok başarılı 11 kadın liderle birlikte çalışıyorum.

GSK’daki kariyer gelişimime önemli katkıları olduğunu düşündüğüm bir diğer ayrıcalık da kültürel çeşitlilik. Şu anda sorumlu olduğum 16 ülkenin çalışanlarının farklı kültür dinamiklerinin yanında, Yönetim Ekibi’nde de farklı ülkelerden liderlerle yakın çalışıyorum. Kariyerlerinde farklı deneyimlerden geçmiş, farklı kültürel zenginliklere sahip bir ekip ile beraber çalışmak, çok yönlü liderlik konusunda önemli katkılar sağlarken, işimize de büyük bir dinamizm ve renk katıyor.”

