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Kabak Mücver

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Kabak Mücver
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Mutfağınızdaki sebzelerle pratik bir şeyler yapmak istiyorsanız bugün kabak mücver zamanı!

Malzemeler

6 adet kabak
2 demet taze soğan
2 demet dereotu
2 kaşık un
1 yumurta
Tuz, karabiber
1 yemek kaşığı pul biber
Kızartma için sıvı yağ

Hazırlanışı

Kabakları yıkadıktan sonra kabuklarını soymadan rendenin kalın tarafıyla rendeleyin. 1 tatlı kaşığı tuzla ovup, yarım saat kadar suyunu salması için bekletin. Elde suyunu sıkıp süzün ve sıkılan kabakları ayrı bir kaba alın. Diğer malzemelerin tamamını kabakların içine eklemeye başlayın.

Önce kıyılmış taze soğan, dereotu, karabiber, pul biber, 1 yumurta ve unu ekleyin. Hepsini boza kıvamına gelecek şekilde karıştırın. Kızgın yağ içine 1 kaşık karışımdan alıp kaşıkla üstüne çok bastırmadan düzeltin ve yağda çevirip pembeleştirin. Soğuk servis edin.
Yanına yoğurt yakışır.

Afiyet Olsun

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