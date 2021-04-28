Kabak Çekirdeği Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Kabak Çekirdeği Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Yemek ve tatlı yapımında sıkça kullanılan kabak çekirdekleri, kabağın kendisi kadar faydalıdır. Kabak çekirdeği, koyu yeşil renkte ve yassı olup sarımsı bir renge sahip olan bir kabuk içinde yer alıyor.

Kabak Çekirdeği Yağı Nedir?

Kabak çekirdeği yağı, bal kabağının çekirdeklerinden elde edilen bir faydalı yağ çeşididir. Çekirdekleri kabuksuz olarak üretilen kabak çekirdeği çeşitleri de vardır. Bu çekirdekler, kavrularak kuru yemiş olarak da tüketilebilir ve bu çekirdekler, diğer çekirdeklere oranla çok daha besleyici ve lezzetlidir. Kabak çekirdeklerinin kalori oranı da oldukça yüksektir. Kabak ve çekirdekleri, fosfor, potasyum, magnezyum, kalsiyum, demir, sodyum gibi çeşitli elementler ile birlikte C, B1, E ve A vitaminleri de içerir.

Kabak Çekirdeği Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?

Kabak çekirdeği yağı, koyu yeşil rengi olan kabak çekirdeği yağı, sarı renkte açan sürüngen bir bitki olan kabak çekirdeklerinin soğuk pres yöntemi ile yağının çıkarılması ile elde edilir. Bu yağ, evde kolaylıkla yapılamayacak bir yağ çeşididir.

Kabak Çekirdeği Yağı Ne İşe Yarar?

Kabak çekirdeği yağı, çok sayıda vitamin ve mineral içerir. Aynı zamanda protein, çinko ve nişasta da içerir.

Besin değeri oldukça yüksektir.

Yağın yapımı için önce kabağın taze çekirdekleri kabağın içinden alınır ve işlenir.

İnsan sağlığına çok önemli faydaları olan bu yağ, iltihap önleyici özelliğinin yanı sıra antioksidan bakımından da oldukça zengindir.

Kabak çekirdeği yağı, cildi yumuşatır ve güzelleştirir.

Kabak Çekirdeği Yağı Neye İyi Gelir?

Kabak çekirdeği yağı, insan sağlığına faydaları ile bilinen çok önemli bir bitkisel yağdır. Kabak çekirdeği yağı, erkeklerde prostat kanseri oluşumunu önler ve prostat büyümesini önler. Prostatın büyümesine bağlı meydana gelen idrar zorluklarının giderilmesinde oldukça etkilidir.

Kabak çekirdeği yağı, cilt sağlığı açısından da çok önemli bir bitkisel yağdır. İçinde bulunan E vitamini, sağlıklı ve genç bir cilde sahip olmanıza yardımcı olur. Ciltte meydana gelecek kırışıklarla savaşır. Göz kenarlarında oluşan kaz ayaklarının ve kırışıklıkların önlenmesine yardımcı olur.

Kabak Çekirdeği Yağı Faydaları

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve cildin güzelleşmesine yardımcı olur.

Hücrelerin sağlıklı kalmasını sağlar ve yaşlanmayı geciktirir.

Güneşin etkisi ile oluşan cilt lekelerinin giderilmesinde çok etkilidir.

Göz çevresine de sürülebilir. Bölgede oluşan yaşlanma etkilerini en aza indirir.

Kabak çekirdeği yağının içinde bulunan uçucu yağ asitleri, vücuttaki sebum üretimini artırarak cildin nem oranının sağlanmasına yardımcı olur.

Bitkisel yağın içerdiği karotenoid ve fitosterol maddesi ile erkeklerde görülen prostat büyümesi problemini azaltır.

Kalp ve damar hastalıklarının oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

Damarları büyük oranda esneterek kan dolaşımının düzenlenmesini sağlar.

Fosfor içeren kabak çekirdeği yağı, kemikleri güçlendirir ve böbreklerin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlar. Kemik erimesini önler.

Kalp krizi oluşumunu büyük ölçüde önler.

Hem cilt hem de saç sağlığı açısından da çok önemlidir.

Saç dökülmesini azaltır ve saçların sağlıklı bir şekilde uzamasına yardımcı olur.

Kabak Çekirdeği Yağı Nasıl Kullanılır? Kabak Çekirdeği Yağı Kullanımı

Kabak çekirdeği yağı, ağızdan alınmak istenirse her sabah aç karnına 1 tatlı kaşığı tüketilebilir. Bu yağı, tek başına yağ olarak tüketmekte zorlanıyorsanız bir çay bardağı ılık suyun içine bir tatlı kaşığı yağı karıştırarak ya da yemeklerinize ve salatanıza ekleyerek de rahatlıkla kullanabilirsiniz.