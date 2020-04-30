Kaan Tangöze - Bekle Dedi Gitti akor ve gitar ritimleri
Gitarda akor en çok merak edilen konuların başında geliyor, akorlar müzikseverler tarafından araştırılıyor. Siz de beğendiğiniz bir parçanın akorlarını mı arıyorsunuz? Kaan Tangöze'nin sevilen şarkısı Bekle Dedi Gitti'nin nota, ritim ve akorları karşınızda!
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Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi ya
Cm Fm G7 Cm
Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi
Cm Fm G7 Cm Fm G7 Cm
Aşk ateşi yanar yanar söner mi, gönül yarası bir gün geçer mi
Cm Fm G7 Cm Fm G7 Cm
Öyle sevdim içim dışım enerji, e dur bakalım döner belki
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Cm Fm G7 Cm
Bekle dedi gitti ben beklemedim, o da gelmedi ya
Cm Fm G7 Cm
Ölüm gibi bir şey oldu ama kimse ölmedi
Cm Fm G7 Cm
Cm Fm G7 Cm Fm G7 Cm
Eğer başını alıp kaçıp giderse, olur da bir gün beni terkederse
Cm Fm G7 Cm Fm G7 Cm
Hangi dağda ölürüm bilmem, bilinmez, gitsin bakalım kolaysa öyle
N
Cm Fm G7 Cm Fm G7 Cm
Ah bebeğim beni ne çok severdin, ruh ikizim, canım derdin
Cm Fm G7 Cm Fm G7 Cm
E noldu şimdi bu aşk böyle biter mi, e dur bakalım, döner belki
N
G7 Cm Fm G7 Cm Fm G7 Cm
Kimse ölmedi, ölmedi, ooo
N
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