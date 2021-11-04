K ile başlayan erkek isimleri nelerdir? K harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

İlk harfi K olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Ken 2- Kevin 3- Kendall 4- Kimberly 5-Kelly 6- Kim

K İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?

1- Kamil

2- Kamuran

3- Kemal

4- Kemalettin

5- Kazım

6- Kenan

7- Kasım

8- Kandemir

9- Koray

10- Korhan

11- Kadir

12- Kıvanç

K HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI

1- Kamil

Tasavvufta insan-ı kamil şekilde kullanılan Kamil ismi dilimize Arapçadan geçmiştir. Kamil ismi, olgunluğa erişmiş, ilim ve irfan sahibi kimse demektir.

2- Kamuran:

Farsçada kam, iyilik ve hayır, ran eki ise bulan ve gören anlamına gelir. Kamuran ise iyilik görmüş, muradına ermiş kişi demektir.

3- Kemal:

Kemal ismi hem ilim hem de marifet sahibi olmak anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık olarak 200 bin kişi bu ismi taşıyor.

4- Kemalettin:

Kemal isminden türetilmiş olan Kemalettin isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Nefsin isteklerine sırt çevirmiş, olgun kimse

İkinci Anlamı: Bir yeri ya da bir şeyi sağlamlaştıran, muhkem hale getiren

5- Kazım:

Arapça kökenli bir isim olan Kazım, merhametli ve hoşgörülü anlamına gelir. Ülkemizde 17 bin kişiye yakın kişi Kazım ismini taşımaktadır.

6- Kenan:

Tasavvufi metinlerde Yusuf-i Kenan şeklinde geçen Kenan ismi, Filistin topraklarına verilen addır. Bu isim aynı zamanda cennet anlamında da kullanılır.

7- Kasım:

Kasım isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk anlamı: Kararlı, dirayetli, sebatkar

İkinci Anlamı: Ekim ayından sonra gelen, sonbaharın 3. ve son ayı

8- Kandemir:

Ülkemizde nadir kullanılan isimlerden biri olan Kandemir, Kan ve demir kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Kandemir isminin ilk anlamı demir kadar güçlü, ikinci anlamı ise kuvvetli bir soydan gelendir.

9- Koray:

Ülkemizde yaklaşık olarak 25 kişinin kullandığı Koray isminin iki farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Eşine az rastlanır, nadir, nadide

İkinci Anlamı: Hareketli, çevik

10- Korhan:

Korhan ismi, güçlü ve adil hükümdar manasına gelir.

11- Kadir:

Allah'ın 99 isminden biri olan Kadir, her şeye gücü yeten, kudretli anlamına gelir.

12- Kıvanç:

Kıvanç isminin sözlük anlamı mutluluk ve sevinçtir.