K ile başlayan erkek isimleri nelerdir? K harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları
J harfinden sonra L harfinden önce gelen K harfi alfabemizin 14. harfidir. Kader, Kezban ve Kısmet, K harfiyle başlayan en popüler kız isimleri arasında yer alıyor. İlk harfi K olan en popüler isimler ise Kemal ve Koray'dır. K ile başlayan erkek isimleri nelerdir tüm detayları ile derledik.
İlk harfi K olan ve diğer ülkelerde yaygın olarak kullanılan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Ken 2- Kevin 3- Kendall 4- Kimberly 5-Kelly 6- Kim
K İLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİ NELERDİR?
1- Kamil
2- Kamuran
3- Kemal
4- Kemalettin
5- Kazım
6- Kenan
7- Kasım
8- Kandemir
9- Koray
10- Korhan
11- Kadir
12- Kıvanç
K HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI
1- Kamil
Tasavvufta insan-ı kamil şekilde kullanılan Kamil ismi dilimize Arapçadan geçmiştir. Kamil ismi, olgunluğa erişmiş, ilim ve irfan sahibi kimse demektir.
2- Kamuran:
Farsçada kam, iyilik ve hayır, ran eki ise bulan ve gören anlamına gelir. Kamuran ise iyilik görmüş, muradına ermiş kişi demektir.
3- Kemal:
Kemal ismi hem ilim hem de marifet sahibi olmak anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık olarak 200 bin kişi bu ismi taşıyor.
4- Kemalettin:
Kemal isminden türetilmiş olan Kemalettin isminin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Nefsin isteklerine sırt çevirmiş, olgun kimse
İkinci Anlamı: Bir yeri ya da bir şeyi sağlamlaştıran, muhkem hale getiren
5- Kazım:
Arapça kökenli bir isim olan Kazım, merhametli ve hoşgörülü anlamına gelir. Ülkemizde 17 bin kişiye yakın kişi Kazım ismini taşımaktadır.
6- Kenan:
Tasavvufi metinlerde Yusuf-i Kenan şeklinde geçen Kenan ismi, Filistin topraklarına verilen addır. Bu isim aynı zamanda cennet anlamında da kullanılır.
7- Kasım:
Kasım isminin iki farklı anlamı vardır:
İlk anlamı: Kararlı, dirayetli, sebatkar
İkinci Anlamı: Ekim ayından sonra gelen, sonbaharın 3. ve son ayı
8- Kandemir:
Ülkemizde nadir kullanılan isimlerden biri olan Kandemir, Kan ve demir kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Kandemir isminin ilk anlamı demir kadar güçlü, ikinci anlamı ise kuvvetli bir soydan gelendir.
9- Koray:
Ülkemizde yaklaşık olarak 25 kişinin kullandığı Koray isminin iki farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Eşine az rastlanır, nadir, nadide
İkinci Anlamı: Hareketli, çevik
10- Korhan:
Korhan ismi, güçlü ve adil hükümdar manasına gelir.
11- Kadir:
Allah'ın 99 isminden biri olan Kadir, her şeye gücü yeten, kudretli anlamına gelir.
12- Kıvanç:
Kıvanç isminin sözlük anlamı mutluluk ve sevinçtir.