Jenga nasıl oynanır, kuralları nelerdir? Jenga denge oyununun oynanışı..

Özellikle gençlerin büyük ilgi gösterdiği Jenga oyunu en az iki kişiyle oynanır. Jenga, hem oyuncakçılardan hem de online satış platformlarından satın alınabilir.

Jenga Nasıl Oynanır?

Hem ülkemizde hem de dünya genelinde en popüler oyunlardan biri olan Jenga, en az iki en fazla 5 ya da 6 kişiyle oynanır. Toplam 54 tahta bloktan oluşan oyunda amaç kuleyi devirmeden bloklardan birini çekip kulenin üstüne yerleştirmektir.

Oyunun başında kule 18 katlıdır. Oyuncular tahta blokları çekip üste ekledikçe kat sayısı artar. Kat sayısının artması ise kulenin sallanmasına neden olur.

Son derece heyecanlı bir oyun olan Jengada gözlem yeteneği ve dikkat oldukça önemlidir. Kuleyi devirmemek için en doğru taşlardan birini seçmek ve o taşı dikkatli bir şekilde kulenin tepesine yerleştirmek gerekir.

Jenga Denge Oyununun Kuralları Nelerdir?

Her oyunda olduğu gibi jenga oyununda da belli başlı kurallar vardır. Bu kurallardan birini ihlal edenler hükmen mağlup sayılır.

Jenga denge oyununun kuralları şu şekilde sıralanabilir:

1- Her oyuncu dokunduğu bloğu çekmek zorundadır. Dokunduktan sonra kulenin yerinden oynaması ve sallanmaya başlaması, bu kuralı değiştirmez.

2- Oyunda süre sınırlaması yoktur. Her oyuncu kendisini hazır hissettiğinde ve hangi taşı seçeceğine karar verdiğinde hamlesini yapabilir.

3- Rakiplerin dikkatini dağıtacak ya da kulenin yerinden oynamasını neden olacak hareketler yapmak yasaktır.

4- Her etapta oyuncu tek bir tahta blok çeker.

5- Bloklar iki elle değil tek elle çekilmelidir. Bloğu başka bir yerden destek alarak çekmek yasaktır.

6- Kuleyi dengede tutmak için üstten ya da yandan blokları tutmak yasaktır.

7- Oyunculardan biri bloğu çektikten sonra kule devrilirse oyunu kaybetmiş sayılır.