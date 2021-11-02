Jel tırnak nasıl çıkarılır, nasıl sökülür? Jel tırnak, tırnak makasıyla kesilir mi?

Jel tırnak özellikle son zamanlarda ortaya çıkmış olan ve sık sık tercih edilen bir takma çeşidini ifade etmektedir. Kişiler, jel tırnakları esasen oldukça pratik olmasından dolayı tercih etmektedir.



Jel Tırnak Nedir?



Jel tırnak uygulaması, protez tırnak uygulamalarından birisidir. Tırnağın üstüne sürülebilen ve kurudukça sertleşerek tırnak görüntüsünü alan bir jel vasıtası ile uygulanmaktadır. Genelde bir uzman tarafından uygulanması tavsiye edilmektedir. Akrilik tırnağa kıyasla daha fazla tercih edilmekte bir protez çeşididir. Özellikle de el bakımına vakit ayıramayan yoğun kişiler için bakımlı, çabuk bir şekilde kırılmayan ve hemen bozulmayan bir manikür imkânı sağlamaktadır.



Jel Tırnaklar Nasıl Çıkarılır?



Jel tırnakların çıkarılabilmesi için belirli aşamaların takip edilmesi gerekmektedir. Bu aşamalar ise şu şekilde sıralamaktadır:

Tırnaklar mümkün olduğunca kısa bir şekilde kesilerek törpülenir.

Tırnak törpüsü ile birlikte tırnakların üstü törpülenir.

Tırnakların üstü törpülendikten sonra tozları silinir. bu şekilde doğal tırnaklara ne zaman ulaşıldığı daha kolay görülmektedir.

Tırnağını çıkıntıları görüldüğünde, kalan jeli bir kez daha ince olan bir tırnak törpüsü aracı ile ile törpülemek gerekmektedir.

Doğal tırnaklara herhangi bir zarar vermemek amacı ile nazik bir şekilde ve yavaş çalışılmalıdır.

Bu işlemlerin takip edilmesi ile birlikte jel tırnaklar oldukça kolay bir şekilde çıkarılmaktadır.



Jel Tırnaklar Tırnak Makası İle Kesilir mi?



En çok merak edilen konulardan bir tanesi de jel tırnakların tırnak makası aracılığı ile kesilip kesilmediği sorusudur. Jel tırnakların çıkarılması durumunda tırnak makası ya da metal törpü kesinlikle kullanılmamalıdır. Bu açıdan tırnak üzerinde gerekli olan düzeltmenin kağıt törpü vasıtası ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bununla birlikte tiner ya da tiner benzeri olan kimyasallar ile tırnak hiçbir şekilde temas ettirilmemelidir. Özel olan asetonsuz oje silici maddeler protez tırnakların üzerinde kullanılabilmektedir. Asetonsuz oje yardımı ile kenarları taşan oje kolay bir şekilde silinmektedir.



Jel Tırnak Nasıl Kurur?



Jel tırnaklar özel bir maddeden yapıldığı için kuruma aşaması da özel bir işlem gerektirmektedir. Bu kapsamda jelin kuruyabilmesi için özel olan UV kurutma ışığı kullanılmaktadır. Tırnak ise bahsedilen ışının altında 2 ile 3 dakika boyunca bekletilmelidir. Tırnağın çok daha sağlam durabilmesini ve öbür tırnaklar ile eşit ebatlara gelebilmesi için en az üç kat jel sürülmelidir ve her defasında UV ışığının altındaki bekleme süresinin birer dakika daha artırılması gerekmektedir.