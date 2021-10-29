Japon Kız İsimleri - En Çok Kullanılan Ve Güzel Uzun Ve Kısa Japon Kadın Adı İle Anlamları

Japonlar, ("kiraz çiçekleri" anlamına gelen) Sakura'dan ("nilüfer" anlamına gelen) Ren'e kadar, takma adlarının hepsinin güzel, uğurlu ve derinden anlamlı olmasını sağlar.

Japon Kız İsimleri

Japon kadınlarının dünyadaki en sağlık bilincine sahip ve sosyal açıdan yetenekli kadınlar olarak yetiştirilmektedir. Pek çok yeni ve geleneksel toplumsal beklentiyi karşılayan ve aşan ortalama orta sınıf Japon kadını, başka hiçbir yerde bulunmayan niteliklere sahip olacak şekilde bilince sahiptir.

Japon kültüründe ideal kadını temsil eden yüzyıllardır kullanılan bir terim vardır, Yamato Nadeshiko; "Yamato", Japonya'nın diğer adıdır ve "Nadeshiko", saf aşk ve güzellik gibi genellikle kadınsı kabul edilen çiçek dillerini taşıyan bir tür Japon çiçeğinin adıdır. Modern Japonya'daki genç kadınların yaşamları, geleneksel değerler, modern toplumun talepleri ve çok sayıda seçenek karmaşası içinde kendilerini yönlendirmeleri gerektiğinden son derece karmaşıktır.

Japon kadınları (erkekler gibi) dört farklı hayat yaşıyor, İş hayatı, Sosyal hayat, Aşk hayatı ve Aile hayatıdır. Her birinde, Japon kadınları, ihtiyaçlarını ve bazen erkeksi hırslarını gerçekleştirmelerine izin veren, ancak niyetlerini masum ve kadınsı olarak gizleyen özel iletişim teknikleri uygular. Güçlü ve kendi ayakları üzerinde duran kadınlar olmak Japon kültürünün bir parçasıdır. Bu yüzden aileler kızlarına güçlü isimler seçmektedir.

Yaygın ve Popüler Japon Kız İsimleri

Himari, İyi, güzel, hoş anlamına gelir.

Hina, iyi sebzeler, yenilebilir yeşillikler anlamına gelir.

Yua, bağlayıcı sevgi ve şefkat anlamına gelir.

Sakura, kiraz çiçekleri anlamına gelir.

Ichika, bin çiçek anlamına gelir.

Akari, kırmızı armut ağacı anlamına gelir.

Haruto, iyi uçuş anlamına gelir.

Minato, korunaklı liman anlamına gelir.

Ren, Nilüfer anlamına gelir.

Yuma, Sakin gerçekler anlamına gelir.

En Güzel Japon Kız İsimleri

Aiko, Sevgi, şefkat ve çocuk demektir.

Airi, sevgi ve şefkati armut için kanji ile birleştirir.

Aki sonbahar, sonbahar veya berrak, kristal demektir.

Akiko, Çocuk anlamına gelen ko ile birleştirilmiş Aki'dir.

Ayame, İris demektir.

Chi, genellikle 千 veya bin anlamına gelen Chi ile e sesinin bir kanjisi eşleştirilerek yapılır.

Chika, dağınık çiçekler veya iyi bilgelik anlamına gelir.

Chinatsu, bin yaz demektir.

Etsuko, Neşe çocuğu demektir.

Fuyuko, kış çocuğu anlamına gelir.

Fusae için bir kanji kombinasyonu, kutsama veya nezaket evi anlamına gelir.

Hikari, Işık demektir.

Hitomi, Göz bebeği anlamına gelir ama aynı zamanda güzel tarih anlamına da gelebilir.

Hotaru, Ateş böceği anlamına gelir.

Japon cinsiyetten bağımsız adı Kaede, akçaağaç anlamına gelir.

Kanako, artış veya koku, sebzeler, yeşillikler ve çocuk için kanji ile oluşturulur.

Kaori koku, aroma veya bazen parfüm anlamına gelir.

Kasumi sis anlamına gelebilir veya çiçek ve safın bir kombinasyonu olabilir.

Kazue, Uyum, barış ve iyilik, fayda anlamına gelir.

İzumi çeşme, pınar demektir.

Jakuchō'nun anlamı sessiz, yalnız dinlemektir.

Cinsiyetten bağımsız Jun adı saf, temiz, basit veya nemli anlamına gelir.

Masako, Zarif ve zarifliği çocukla birleştirir.

Mika, Güzel için kanjiyi, koku ya da artış için olanla birleştirir.

Suzume, Serçe demektir.

Tamiko, Genellikle birçok güzelliğin çocuğu anlamına gelecek şekilde yazılır.

Tomoe, bilgelik, akıl veya arkadaşı iyilik, fayda ile birleştirerek yaratılır.

Yayoi, kanjiyi artış ve doğum, yaşam, gerçek için birleştirir.

Yui, mükemmellik, üstünlük, nezaket ve giysi veya giysi anlamına gelir.