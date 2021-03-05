Janssen Türkiye Genel Müdürü Demet Russ: "Dünya Kadınlar Günü'nde hayalim, kız çocuklarının her şeyi başarabileceklerine inandıkları bir dünya"

. İş hayatında, özellikle genel müdür düzeyinde, hâlâ yeterince kadın yönetici göremiyoruz ne yazık ki. Janssen Türkiye’nin genel müdürlüğüne uzanan kendi kariyer yolculuğunuzda siz neyi farklı yaptınız?

“Sanırım benim en büyük şansım, Janssen gibi toplumsal cinsiyet eşitliğine ve çeşitliliğe büyük önem veren bir şirkette kariyer basamaklarını tırmanmak oldu. Son 16 yılı Janssen’de olmak üzere 20 yıldır yurt dışında altı farklı ülkede çeşitli görevler üstlendim. Janssen, tüm çalışanlarının iş hayatında kendi kimlikleriyle, kendi renkleriyle var olmasını destekleyen bir şirket. Dolayısıyla hiçbir zaman kadın olduğum için bir engelle karşılaşmadım. Zaten bugün herhalde herkes kabul eder ki her çocuk cinsiyetinden bağımsız olarak kendi yeteneği ve ilgi alanı doğrultusunda her işi yapabilme potansiyeline sahip olarak doğuyor. Ne yazık ki yetiştirilme tarzları arasındaki farklar ve toplumsal önyargılar nedeniyle belli alanlarda erkeklerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Bu artık değişiyor tabii ama yeterli mi derseniz, bence henüz yeterli değil.”

“SADECE ANNELERE DEĞİL BABALARA DA SEKİZ HAFTALIK BABALIK İZNİ VERİYORUZ”

. Gözlemlerinize göre bu 20 yılda kadınlar açısından neler değişti?

“Hiç unutmadığım bir sahne var. Seneler önce liderliğini üstlendiğim bir ekibin 20 üyesinden sadece biri kadındı ve ekibe ikinci bir kadın lider aldığımızda, toplantılarda ikisinin daima yan yana oturduğu dikkatimi çekti. Hiçbir ayrımcılığın olmadığı bir ortamda bile sanırım bir şekilde birbirlerinden güç alma ihtiyacı hissediyorlardı. Zaman içinde kadın-erkek sayısını dengeledik ve ben başka bir göreve geçerken o ekipteki bir arkadaşımızdan şöyle esprili bir not aldım: ‘Ekibimizin daha çeşitli ve renkli olmasını sağladınız; ojeler de bunu görünür kıldı.’ İşte Janssen’de en önem verdiğimiz şey bu: tüm renklerin temsil edildiği ekipler kurmak. Şu anda Janssen Türkiye’de çalışanlarımızın yarısından çoğunu ve liderlik takımımızın yarısını kadınlar oluşturuyor. Sosyal haklar, eğitim-gelişim ve terfi gibi alanlarda da eşitliğe büyük önem veriyoruz. Mesela bence şirketimizin vizyonunu en iyi özetleyen örneklerden biri, öncü ve kapsayıcı bir yaklaşımla, sadece annelere değil babalara da sekiz haftalık babalık izni vermemiz.”

“GENÇ KADINLARA GERÇEKÇİ ROL MODELLERİ SUNMAMIZDA FAYDA VAR”

. Çocuk bakımının ve ev işlerinin sadece kadının sorumluluğunda görülmesi, kadınların iş hayatında yükselmesinin önündeki en büyük engellerden biri. Siz ev ve iş hayatınızı nasıl dengeliyorsunuz?

“Bütün çalışan anne babalar gibi, inanın hâlâ acaba bu dengeyi doğru kurabiliyor muyum diye sorgulamadan bir gün bile geçirmiyorum. Biri 14, diğeri 17 yaşında iki kızım var. Onların ve eşimin desteği olmadan bugün olduğum yerde olmam mümkün olmazdı. Geçen yılbaşında küçük kızımdan el yazısıyla yazılmış bir mektup aldım; böyle bir geleneğimiz var, her yılbaşında birbirimize mektup yazarız. ‘Yemek yapamıyor olabiliriz ama bir anne olarak övgüyü hak ediyorsun, mutlu kızlar yetiştirdin’ yazıyordu. Bir ara onlara yemek yapmayı da öğretsem iyi olur! Bu arada büyük kızım gelecek yıl üniversiteye başlayacak ve geçen gün ‘Anne, ben senin gibi bir lider olmak istiyorum’ dedi. Bunlar hayatım boyunca aldığım en güzel ‘geri bildirimler’ sanırım! Annem öğretmendi ve benim de ilk rol modelim oydu. Fakat her gün mükemmel bir denge kurulamadığını da söylemek isterim. Genç kadınlara gerçekçi rol modelleri sunmamızda fayda var diye düşünüyorum. Zira yapılan araştırmalar oğlan çocuklarının deneme-yanılma yoluyla öğrenmeye teşvik edildiğini, kız çocuklardan ise mükemmellik beklendiğini ortaya koyuyor.”

. Kadınlar onlardan beklenen -ve onların kendilerinden beklediği- mükemmellik yüzünden özellikle pandemi döneminde her şeye yetişmeye çalışırken çok zorlandı.

“Ben de bir yandan yoğun iş hayatının gereklerini yerine getirirken bir yandan ailemin mutluluğu ve sağlığı için endişeleniyordum. Ama endişeler, paylaştıkça azalıyor. Biz Janssen’de öyle yaptık. Şirketimizde Women Leadership & Inclusion (WLI) diye bir ekibimiz var. Onların organizasyonuyla sık sık bir araya geldik ve deneyimlerimizi paylaştık. Çalışanlarımızın fiziksel ve mental olarak daha iyi hissetmesi için egzersiz ve meditasyon desteği, farkındalık eğitimi, verimli toplantı eğitimi gibi uygulamaları hayata geçirdik. Çarşambaları da şirket içerisinde toplantısız gün ilan ettik.”

. Başarılı bir kariyer hayatı için genç kadınlara ne önerirsiniz?

“Her şeyden önce enerjilerini hangi amaç uğruna kullanmak istediklerine karar verip hedeflerinin peşinden gitmelerini, sorunlar karşısında pes etmeden yollarına devam etmelerini öneririm. Sorumluluk almaktan çekinmemeleri, network kurmaya özen göstermeleri, tecrübeli mentorlarla çalışarak öğrenmeye ve gelişmeye açık olmaları, ayrıca kendilerine zaman ayırmaları çok önemli. Ama tek bir sır ver derseniz, ben sanırım en çok dinlemeyi önemsiyorum. Karşısındakini iyi dinleyen, değişen dinamikleri zamanında ve doğru anlayanlar iş ve hatta özel hayatta da daima bir adım önde oluyor.”

JANSSEN TÜRKIYE, ÇEŞİTLİLİK VE DAHİL LETME KÜLTÜRÜYLE “BEN BURADAYIM” DİYOR

“135 yıllık köklü geçmişiyle dünyanın en büyük sağlık hizmetleri üreticilerinden biri olan Johnson & Johnson’ın ilaç şirketi Janssen, 1953 yılında Belçika’da, 80’den fazla ilacı bizzat geliştiren bilim insanı Dr. Paul Janssen tarafından kuruldu. Bugün 150’den fazla ülkede, 42 bin çalışanımız ve 25 Ar-Ge merkezimizle hizmet veriyoruz. 16 ilacımız Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) temel ilaçlar listesinde yer alıyor.

22 yıldır ise Türkiye’deyiz ve Onkoloji & Hematoloji, İmmünoloji, Merkezi Sinir Sistemi ve Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Tedavi alanlarımızda bilim insanlarıyla ve sağlık profesyonelleriyle güçlü iş birlikleri kurarak, hastaların sağlıklı yaşama hayalini gerçekleştirmek için “Ben Buradayım” vizyonumuzdan güç alarak tutkuyla ve bütünsel bir bakış açısıyla çalışıyoruz.”

Janssen Türkiye olarak klinik çalışmalara 2009’dan bugüne yaklaşık 52 milyon dolar yatırımda bulunduk. Planlanan çalışmalarımız da dahil olmak üzere yürüttüğümüz 47 klinik çalışmayla Türkiye’de en çok çalışma yürüten ilk beş ilaç firması arasındayız.

Janssen, Fortune dergisinin “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri” listesinde üst üste sekiz yıldır zirvede yer alırken Janssen Türkiye olarak da sunduğumuz ideal çalışma ortamı ve en iyi çalışan deneyimini ortaya çıkaran insan kaynakları politikalarımızla Top Employers tarafından 2021’in en iyi işverenlerinden biri seçildik.

Bu dosya, Sağlık Adası Medya tarafından hazırlanmıştır.

Tel: 0 (216) 465 69 67

Web: www.saglkadasi.com



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