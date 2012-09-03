Jansport ile okul daha renkli!

Okul heyecanı yaşayan çocukların vazgeçilmezi olan JanSport çantalar, teknik özellikleri ile kullanım rahatlığının yanında renkleri ve desenleri ile 2012 Sonbahar/Kış sezonuna damgasını vuracak.

Alternatif seçenekler sunarak farkını ortaya koyan JanSport, okulların açılmasına yakın, öğrencilerin başlayan okul heyecanına ortak oluyor. Birbirinden farklı renk ve desenlerinin yanı sıra teknik özellikleri ile kullanım kolaylığı sağlayan JanSport çantalar üniformaların tamamlayıcısı oluyor. Yeni modelleri ile sınıf arkadaşlarınızı kıskandıracağınız JanSport çantalar, okula dönüş heyecanınızı paylaşıyor.

Tüm eşyalarınızı yanınıza almanıza rağmen, size ağılığı hissettirmeyen airlift omuz askıları sayesinde çantanızda ne olduğunu unutacaksınız!

Birbirinden farklı boyutlarda, çeşitli göz seçenekleri olan JanSport çantalar, kolay açılır-kapanır fermuarları ile kullanışlı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Klasikleşmiş Superbreak, ve Driver modelleri ile kullanıcılarına estetiklik ve kolay kullanım sunan JanSport çantalar; renkleri ve desenleri ile göz alıyor. Klasikleşen modellerinin yanı sıra ergonomik tasarımlarıyla dikkat çeken Hauler ve Wavelenght JanSport çantalar, ailenin en yeni üyeleri arasında bulunuyor.

Tasarımında kaliteli kumaş ve deri kullanılan JanSport 2012 Sonbahar/Kış Koleksiyonu neon renkleri ile kış mevsimini yaza dönüştürüyor. Airlift teknolojisi, derin iç hacmi, farklı boyutlardaki kullanışlı göz seçenekleri ve her çantada bulunan laptop bölmesi ile JanSport çantalar, bu seneki okul heyecanınıza ortak oluyor.

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