Jale isminin anlamı nedir? Jale ne demek? Jale adının özellikleri, analizi ve kökeni
Yaklaşık 30 ile 50 yıl öncesinde ülkemizde oldukça popüler olan bazı isimler bulunmakta ve bu isimler arasında Jale ismi de yer almaktadır. Jale ismi günümüzde biraz daha az tercih edilse de halen popülerliğini koruyan isimdir. Jale isminin anlamı nedir? Jale ne demek? Jale ismi Kur’an’da geçiyor mu? İşte tüm detaylar.
Jale ismi Farsça kökenli bir isimdir. Jale ismi sadece kız çocukları için kullanılır. Jale ismi kırağı ve çiy anlamına gelmektedir.
Jale İsminin Anlamı Nedir? Jale Ne Demek?
Türkiye’de Jale ismine sahip kişi sayısı ortalama 80 bin civarıdır. Jale ismi gece oluşan ve sabah çiçeklerin üzerinde görülen çiy, su damlacığı anlamına geliyor.
Jale İsminin Özellikleri
Karanlıkta dolaşmayı sever ancak oldukça korkak bir yapıya sahiplerdir. Çiçekleri koklamayı ve hayvanlarla konuşmayı oldukça severler. İnsanlar ile arkadaş olma konusunda oldukça seçici olmakla birlikte gerçek dostları için her türlü fedakarlığa hazırlardır.
Jale İsminin Analizi
Jale ismi 4 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;
J: Kapris ve kıskançlık ondan sorulur. Sürekli kıskanır ve kapris yapar.
A: Atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptir.
L: Özellikle sanatsal yönden oldukça yetenekli ve başarılıdır.
E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası oldukça karmaşıktır. Ani çıkışlar yapabilir.
Jale Adının Kökeni
Jale adının kökeni Farsçadır.
Jale İsminin Yanın Yakışan İsimler
Jale isminin yanına yakışan kız isimleri; Jalen, Jalile, Hale.
Jale İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?
Geçmiyor.