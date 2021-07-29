Jale isminin anlamı nedir? Jale ne demek? Jale adının özellikleri, analizi ve kökeni

Jale ismi Farsça kökenli bir isimdir. Jale ismi sadece kız çocukları için kullanılır. Jale ismi kırağı ve çiy anlamına gelmektedir.

Jale İsminin Anlamı Nedir? Jale Ne Demek?

Türkiye’de Jale ismine sahip kişi sayısı ortalama 80 bin civarıdır. Jale ismi gece oluşan ve sabah çiçeklerin üzerinde görülen çiy, su damlacığı anlamına geliyor.

Jale İsminin Özellikleri

Karanlıkta dolaşmayı sever ancak oldukça korkak bir yapıya sahiplerdir. Çiçekleri koklamayı ve hayvanlarla konuşmayı oldukça severler. İnsanlar ile arkadaş olma konusunda oldukça seçici olmakla birlikte gerçek dostları için her türlü fedakarlığa hazırlardır.

Jale İsminin Analizi

Jale ismi 4 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

J: Kapris ve kıskançlık ondan sorulur. Sürekli kıskanır ve kapris yapar.

A: Atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptir.

L: Özellikle sanatsal yönden oldukça yetenekli ve başarılıdır.

E: İçinde bulunduğu ruhsal dünyası oldukça karmaşıktır. Ani çıkışlar yapabilir.

Jale Adının Kökeni

Jale adının kökeni Farsçadır.

Jale İsminin Yanın Yakışan İsimler

Jale isminin yanına yakışan kız isimleri; Jalen, Jalile, Hale.

Jale İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçmiyor.