J ile başlayan kız isimleri nelerdir? J harfiyle başlayan kadın isimlerinin anlamları

Bilindiği gibi alfabemizde yer alan ve on üçüncü harf olan J harfiyle başlayan isimler hem kız bebekler için hem de erkek bebekler için az sayıda bulunmakta ve zor bir süreç gerçekleşmektedir.

J İle Başlayan Kız İsimleri Nelerdir?

Sizler için derlediğimiz J ile başlayan kız isimleri maddeler şeklinde şöyledir:

Jiyan

Jutenya

Jeyan

Jerfi

Jilda

Jülide

Jehat

Jenin

Jasmin

Jarin

Jefi

Janset

Janbek

Janseli

Jale

Jade

Yukarıda da görüldüğü gibi J ile başlayan kız isimleri az sayıda yer almaktadır. Hatta J ile başlayan erkek isimleri ile kıyaslandığında daha az sayıda karşımıza çıkmaktadır. Elbette ki bu isimlerin anlamları da ismi bebeğe koyabilmek adına önemlidir.

J Harfiyle Başlayan Kadın İsimlerinin Anlamları

Yukarıda liste şeklinde verdiğimizin J ile başlayan kız isimlerinin anlamları tek tek olacak şekilde şöyle açıklanmaktadır:

Jiyan kız isminin anlamı; Bu ismin kelime anlamı kızgındır. Coşkulu, öfkeli, kızgın, kükremiş ve hayat anlamlarında da kullanılmaktadır.

Jutenya kız isminin anlamı; Bu ismin kelime anlamı bir tane demektir. Kız ismi olarak kullanılan bu isim erkek ismi olarak da kullanılmaktadır. Bunun nedeni ise ismin bir diğer anlamının da kara yağız yiğit anlamlarına gelmesidir.

Jeyan kız isminin anlamı; Bu ismin kelime anlamı da tıpkı Jiyan ismi gibi kükremiş ve kızmış olan anlamına gelmektedir. Yine öfkeli olan ve coşkulu olan anlamında da kullanılmaktadır.

Jerfi kız isminin anlamı; Bu ismin kelime anlamı da derinlik ve derin deniz demektir. Mecazı olarak da derinlik derin olan gizemli olan yüzeyin ötesinde olan şeklinde kullanılmaktadır.

Jilda kız isminin anlamı; Bu ismin kelime anlamı hayatın önünde duran kişi demektir. Yaşamın önünde durmak hayatı durdurmak anlamında kullanılmaktadır.

Jülide kız isminin anlamı; Bu ismin anlamları arasında yine derinlik anlamı yatarken karışık ve dağınık saç anlamlarına da gelmektedir.

Jehat kız isminin anlamı; Bu ismin anlamı ise yetenekli ve becerikli kişi demektir. Dünyadaki eline geçen her işi becerikliliği ve yeteneklilik sayesinde gerçekleştiren kimse anlamına gelmektedir. Her işe yatkınlığı olan demektir.

Jenin kız isminin anlamı; Bu ismin kelime anlamı ise vurmak demektir. Dolayısıyla bir sıfat değil bir fiil anlamın yani yüklem anlamındadır. Çünkü vurmak bir eylemdir. İsim eylem niteliğinde olan vurmak anlamına gelmektedir.

Jasmin kız isminin anlamı; Bu isimden de anlayacağımız gibi bu kelime yasemin çiçeği anlamına gelmektedir. Yasemin çiçeği de bir bitki türü olarak ve Jasminum şeklinde bilinmektedir.

Jarin kız isminin anlamı; Bu ismin anlamı yakınmak ve haykırmak demektir. Sürekli yaşamın her olgusundan yakınan ve bu yakınmayı da haykırarak dile getiren kimse anlamında kullanılmaktadır.

Jefi kız isminin anlamı; Bu isim deneyimli, tecrübeli ve güçlü demektir. Hayatta deneyim ve tecrübesinden dolayı her başarıyı elde eden kimse olarak da yer almaktadır.

Janset kız isminin anlamı; Janset ismi güneşin doğuşu demektir.

Janbek kız isminin anlamı; Bu isim güçlü, kuvvetli lider demektir. Öncü anlamında da kullanılmaktadır.

Janseli kız isminin anlamı; Janset ismi nasıl güneşin doğuşu demekse Janseli ismi de buna yakın bir anlamla güneşin doğduğu yer demektir.

Jale kız isminin anlamı; Bu ismin anlamı çiğ, kırağı ve şebnem demektir. Burada kırağı ve çiğ anlamından bahsedilen ise soğuk havalarda bitki ve nesnelerin üzerinde meydana gelen ince buzdur. Şebnem ise bu doğa olaylarına benzer olarak yine çiğ demektir yani çiğ isminin bir diğer adıdır.

Jade kız isminin anlamı; Bu ismin anlamı yarı değerli olan yeşil renkli taş demektir. Bu taşa aynı zamanda da bu isme bir diğer şekliyle yeşim taşı da denmektedir.