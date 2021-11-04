J ile başlayan erkek isimleri nelerdir? J harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

Erkek ya da kız çocuk olsun bebek sahibi olmaya hazırlanan bireyler için çocuklarına verecekleri isim oldukça önemlidir. Çünkü anne ve babanın verdiği isimle çocuğa bir yaşam boyu seslenilir. Elbette ki bu isim anlamlı olmalıdır.

J İle Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

J ile başlayan erkek isimleri liste halinde şöyle sıralanmaktadır;

Jiyan

Jeyan

Jehat

Jarin

Janbek

Jenin

Jefi

Jergar

Jinsal

Jiledar

J HARFİYLE BAŞLAYAN ERKEK İSİMLERİNİN ANLAMLARI

Yukarıda da liste halinde verdiğimiz J ile başlayan erkek isimleri görüldüğü gibi harften dolayı bir hayli azdır. Sadece on adet bir erkek bebeğe koyulabilecek J ile başlayan isimler bulunmaktadır. Ayrıntılı bir şekilde J ile başlayan bu az sayıdaki erkek isimlerinin bir de anlamlarını sunacağız.

Jiyan erkek isminin anlamı; Bu ismin birden fazla anlamı vardır. Kızgın, öfkeli, kükremiş, coşmuş sözcükleri bu ismin anlamına karşılık gelmektedir. Aynı zamanda duygu ve düşüncelerini güçlü bir şekilde dışa vuran, birden bire artıp hızlanan anlamına da gelmektedir.

Jeyan erkek isminin anlamı; Kızmış olan ve kükreyen demektir. Duygularını ve düşüncelerini öfkeli bir şekilde dışarıya yansıtan ve düşük frekansta ses çıkaran anlamlarına da gelmektedir.

Jehat erkek isminin anlamı; Yetenekli ve becerikli demektir. Her işi farklı bakış açıları sayesinde gerçekleştirebilen ve her işe el yatkınlığı olan anlamlarına da gelmektedir.

Jarin erkek isminin anlamı; Bu isim hem erkek hem de kız çocuklarında kullanılmaktadır. Haykırmak ve yakınmak anlamındadır. Haksızlıklar karşısında çözümü karşısındakine sızlanmak olarak arayan, hoşnutsuz olan ve bu durumlardan dolayı duygu ve düşüncelerini bağırarak dile getiren demektir.

Janbek erkek isminin anlamı; Lider olan ve güçlü olan demektir. Toplum içinde diğer insanların en üstünde olan, sorumlulukları olan, yönetici olan ve önder olan aynı zamanda da bu özelliklerinden dolayı kuvvetli olan kimse demektir.

Jenin erkek isminin anlamı; Jenin İngilizce olarak algılandığında Türkçe dilinde cin kelimesine karşılık gelmektedir. Anlamsal olarak da vurmak demektir. Çarpmak ve vurmak birine zarar vermek anlamlarında kullanılmaktadır.

Jefi erkek isminin anlamı; Deneyimli, tecrübeli ve güçlü demektir. Görmüş geçirmiş olan kimse bu özelliğinden dolayı diğer kişilerden daha güçlü ve deneyimli olan ve bir adım öne çıkan kişi demektir.

Jergar erkek isminin anlamı; Bakır pası, kir, pislik ve küf demektir. Bakteri taşıyan anlamlarında da kullanılmaktadır.

Jinsal erkek isminin anlamı; Dönem, çağ ve yaş demektir. Başı ve sonu belli olan bir zaman parçası, aralık, devir anlamlarına da gelmektedir.

Jiledar erkek isminin anlamı; Elbise ve tulum arasında yer alan kıyafet ismi demektir.