İyi Bir Yuva Nasıl Seçerim?

Çocuğumuzu dünyaya getirdiğimizde panikleriz. “Nasıl beslerim, niçin ağlıyor, gazını nasıl giderebilirim” gibi sıkıntılı sorularla dolar beynimiz. Zaman ilerledikçe eğitim konusu sorun olur. "Nereden başlamalıyım? Hangi yaşta yuvaya vermeliyim? İdeal bir yuva nasıl seçeceğim?” gibi…

Hangi Anaokullarını Gezmeliyim?

- Kendi kişiliğimize yakın gördüğümüz arkadaş tavsiyelerini dikkate alalım.

- Evimizin yakınındaki bir yuvayı belirleyelim.

- Haberleşme araçları ve internetten elemeler yapalım.

- Daha önceden dikkatimizi çeken yuvalardan veya yuvalar rehberinde bulunan anaokullarından elemeler yapalım.

Anaokulunda Hangi Kriterlere Dikkat Etmeliyim?

Giriş –çıkış Güvenliği: Bekçi var mı? Yoksa giriş-çıkış güvenilir biri tarafından kontrol ediliyor mu?

İç Mekan: Oyun alanı, tuvaletler, uyku odası ve yemekhanenin büyüklüğü öğrenci sayısı ile doğru orantılı mı? Bu mekanların fiziki koşulları öğrencilere uygun mu? Hijyene dikkat edilmiş mi?

Oyuncak Seçimi: Sınıflarda çocukların yaş özelliklerine göre oyuncak var mı? Kız ve erkek çocuklarının oynayabileceği oyuncaklar eşit oranda mı? Bağımsız oynanan ve yaratıcılığı geliştiren oyuncaklar var mı?

Hijyen: İç ve dış mekanın temizliği nasıl ve ne kadar sıklıkla yapılıyor?

Öğretmenler: Eğitim düzeyi ne? Çocukla iletişimi yeterli mi? Güler yüzlü ve sevecen mi?

Pedagog veya psikolog: Kurumda pedagog veya psikolog var mı? Hangi sürelerde kurumda bulunmakta?

Eğitim Programı: Günlük eğitim programı nasıl uygulanıyor? Program konuları belirlenirken yaş özelliklerine dikkat ediliyor mu? Konular nasıl çocuklara aktarılıyor?

Ulaşım: Okul servisi var mı? Şoför ve serviste çocuklardan sorumlu görevlinin çocuklarla iletişimi, güvenilirliği yeterli mi?

İlkyardım: Kurumda çalışanlardan ilkyardım konusunda bilgili olan var mı? Acil durumlarda izlenilen yol nedir?

Mutfak ve Mutfak çalışanları: Yemekler nerede ve kimler tarafından pişirilmekte? Mutfağın fiziki koşulları ve hijyeni yemek pişirilmesine uygun mu?

Sosyal Aktiviteler: Kurumda sosyal aktiviteler var mı? Varsa ne kadar sıklıkta ve sürelerde yapılmakta? Bu aktiviteyi veren kişilerin bu konudaki bilgi ve yeterliliği nedir?

Geziler: Okul dışında nerelere hangi amaçla ve ne kadar sıklıkta gidilmekte? Bu gezilerden veli onayı isteniyor mu?

Gelişim Raporu: Çocukların her türlü gelişim ve davranışları hakkında bilgi veriliyor mu?

Karar Aşaması

Gezeceğimiz yuvaları belirledikten sonra yukarıda sıraladığımız yuvada aradığımız kriterleri kendi önem derecemize göre sıralayabiliriz. Kriterlerimize uyan birden fazla anaokulu varsa ne yapabiliriz? Böyle bir durumda bu yuvalarda veli ile sürekli iletişim kuracak kişinin, güvenilirliği, bize ve çocuğa yaklaşımı ve yakınlığını göz önünde bulundurabiliriz. Çocuğun yuvayı beğenmesi çok önemli olsa da, velinin yuvayı beğenip kabullenmesi çok daha önemlidir. Çünkü alışma sürecinde yuvanın gösterdiği çabanın yanında ailenin kararlı tutum ve davranışları da çok önemlidir. Unutmayalım ki kuruma karşı hissettiğimiz olumlu düşünceler beden dilimize ve sözlerimize yansıyacaktır. Bu da çocuğumuza ben bu kuruma güveniyorum, sen de güvenebilirsim mesajını verecektir.

Pedagog Meliha Ersoy