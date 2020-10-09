İyi bir gelecek için bugünün güçlü kızlarına ihtiyacımız var

Dünya Kız Çocukları Günü çok önemli bir gün. Eğitim hakkı, kadına yönelik şiddet, zorla evlilik konuları bu anlamlı günde gündeme taşınıyor.



Günümüzde birçok kız çocuğu eğitim öğretim göremiyor. Genç kadınlar işe girme ve eğitime erişim konusunda erkeklere kıyasla üç kat fazla dezavantaj yaşıyorlar. 20 yaş altındaki her 10 genç kızdan biri cinsel şiddete maruz kalıyor. Bütün bu veriler, kadınların net ve sistematik bir şekilde geri bırakıldığını ve ayrımcılığa maruz kaldıklarını gösteriyor.

Kız çocuğu ailelerine bu görevler düşüyor!



Uzman Psikolog Beril Pabuçcuer Ceylan; öz güvenli, ayakları yere sağlam basan kız çocuklarının yetiştirilmesinde ailelere pek çok görev düştüğünü belirtiyor ve 11 Ekim Dünya Kız Çocukları Günü’nde bu görevleri şöyle sıralıyor:



• Duygularını rahatça ifade etmesine izin verin.



• Kendilerini sevmelerine olanak tanıyın.



• “Yapabilirim” hayat mottoları olmalı, buna vurgu yapın.



• Spor, sanat ya da bilimle ilgilenmesine olanak sağlayın. Aktivite ile meşgul olmak zorluklarla başa çıkmayı öğrenmede en hızlı ve işlevsel yoldur.



• Belirli sınırlar dahilinde elbette ki yaşına uygun yeni şeyler deneme isteğine izin verin.



• Kendi kıyafetlerini, oyuncaklarını vb. seçmesine izin verin.



• Ebeveyn olarak esnek, açık fikirli, hoşgörülü ve eğlenceli olun. Ama en önemlisi iyi bir model olun.



• Ailenin en önemli değer olduğunu ona hem öğretin hem de gösterin.



• Karşılaştığı sıkıntılara karşı strateji geliştirmesinde, düşünmesinde fikir üretmesinde kontrol eden değil rehber olun.



• Bisiklet, paten, scooter gibi fiziksel riskleri olan aletlere binmesi için teşvik edin, onu yüreklendirin.



• Kızınızı üretmeye ve değer katmaya dönük, sosyal dayanışmaya dayalı aktivitelere yönlendirin. Siz de heyecanlanın, merak edin anlattırın.



• Aile içinde “kız işi”, “kız başına” gibi gibi cinsiyetçi tanımlar kullanmayın.



• Aşk, romantik ilişkiler, cinsellik, adet görme, karşı cinsle yakınlık kurma gibi konularda sizinle rahatça konuşabileceğini, merak ettiklerini sorabileceğini, bilmeseniz de birlikte öğrenebileceğinizi bilmesini sağlayın.