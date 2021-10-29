İtalyan İsimleri 2021 - En Çok Kullanılan Popüler, Havalı, Uzun Ve Kısa İtalyanca İsimler İle Anlamları

Birçok İtalyan ismi sesli harfle biter. Erkekler için 'o', 'e' veya 'i' yaygındır. Genel olarak kişiler büyükanne ve büyükbabalarının adını taşır; ancak, ebeveynler giderek çocukları için yeni isimler seçmektedir.

İtalyan isimleri 2021

İtalyan kültürü, bir bireyin itibarına veya onuruna çok önem verir. Ailelerini ve yetiştirilmelerini yansıttığı algılanır ve esasen fırsatlar yaratmanın bir yoludur. İtalya'da bir kişinin onuru, başkaları üzerinde bıraktıkları izlenimle tanımlanır. Kişinin itibarına gösterilen özene göre, kişinin görünüş ve eylemde kişisel sunumuna kültürel bir vurgu vardır. Bu, insanları oldukça materyalist olmaya yönlendirebilir.

İtalyanlar genellikle kıyafetlerinin duruma uygun şekilde uymasını sağlamaya özen gösterir. Üst sınıf için bu, modaya uygun giysiler giymeyi ve gösterişli eşyaları sergilemeyi içerir. Orta ve alt sınıflardan olanlar daha az belirgin giyinme eğilimindedir, ancak zarif görünen zarif ve sofistike bir dekora sahiptir. İtalyanların kişisel sunumları, zarafet ve çekiciliklerine dikkat çeken yabancılar tarafından sıklıkla fark edilir.

İtalyan kültürü ilişkilere derinden odaklandığından, sosyalleşme hem resmi hem de gayri resmi düzeyde önemlidir. Ayrıca, genellikle bir Pazar günü, öğleden sonra/akşam erken saatlerde kasabada hafif bir gezintiye çıkmak gibi popüler bir gelenek vardır. Tüm bunların yanı sıra isimler oldukça önemlidir.

En Çok Kullanılan Popüler İtalyan İsimleri ve Anlamları

Erkek isimleri;

Armando, ordu adamı anlamına gelen İtalyanca ve İspanyolca bir isimdir.

Benedict'in İtalyanca formu, Benito, kutsanmış anlamına gelir.

Constantino sabit, kararlı demektir.

Enrico, hem İtalyan soyunu hem de Henry adında bir aile üyesini onurlandırmak isteyen karışık kültürel mirasa sahip bir aile için iyi bir seçim olacaktır.

Leonardo, Leonard'ın İtalyan şeklidir ve cesur aslan anlamına gelir.

Kadın isimleri;

Agata, iyi anlamına gelen Agatha'nın bir şeklidir.

Alessa insanın koruyucusu demektir.

Ariadne'nin İtalyanca formu olan Arianna, en kutsal anlamına gelir.

Natalina Noel Günü demektir.

Raffaella, Tanrı'nın iyileştirdiği anlamına gelir.

En Çok Kullanılan Havalı İtalyan İsimleri ve Anlamları

Erkek isimleri;

Savio bilge veya öğrenilmiş demektir.

Sante, aziz anlamına gelen Santo'nun bir çeşididir.

Paolo, küçük, alçakgönüllü anlamına gelen Latince Palus'tan geliyor.

İtalyan erkek çocuk adı Oreste, dağlar anlamına gelir.

Moreno, koyu tenli anlamına gelen İtalyan moro kelimesinden gelmektedir.

Kadın isimleri;

Romola, Roma demektir.

Novella genç, yeni, roman demektir.

Mirabella harika demektir.

Lucetta, ışık anlamına gelen Luce'nin küçültülmüş halidir.

Imelda, bütünsel, evrensel savaş anlamına gelir.

En Çok Kullanılan Uzun İtalyan İsimleri ve Anlamları

Erkek isimleri;

Albert'in bir İtalyan formu olan Adalberto, asil ve parlak anlamına gelir.

Arcangelo, baş melek için İtalyanca kullanılır.

Aureliano altın, yaldızlı demektir.

Bonaventure, İtalyanca'da iyi şans demektir.

Constantino sabit, kararlı demektir.

Kadın isimleri;

Augustinus'un İtalyan dişil formu olan Agostina, artırmak anlamına gelir.

İtalyan kızlarının adı Annunziata duyurulan anlamına gelir.

Emanuela, Tanrı bizimle demektir.

Fiammetta, küçük alev için İtalyanca bir kelimedir.

Francesca Pia, dindar, saygılı Fransız kadın anlamına gelir.

En çok kullanılan kısa İtalyan isimleri ve Anlamları

Erkek isimleri;

Aldo yaşlı, asil demektir.

Caio'nun anlamı bilinmeyen, ancak sevinmek anlamına gelebilir.

Enzo'nun anlamı belirsizdir.

Gino, gino ile biten isimlerin İtalyanca kısa şeklidir.

Rocco dinlenmek demektir.

Kadın isimleri;

Antik Yunan Kleos'undan Clio, yeniden sayma, şan anlamına gelir.

Fabia fasulye demektir.

Serafina'nın kısaltması olan Fina, ateşli olan anlamına gelir.

Gaia, Yunanca Dünya anlamına gelen gaia kelimesinden gelmektedir.

Ilda savaş demektir.