İster taze ister kuru olarak tüketin! Yaban mersini, pek çok soruna iyi geliyor

Yaban mersinine puslu mavi rengini veren antosiyanin maddesi değerli bir antioksidandır. Meyvenin kendisini dışarıdan gelen zararlara karşı koruduğu gibi bizleri de korur. Yaban mersininin içinde A,C,E vitaminleri, demir, manganez, kalsiyum, fosfor ve yüksek oranda potasyum bulunur. Ülkemizde Karadeniz bölgesinde yetişen yaban mersini dünyada blueberry adıyla biliniyor.

Sağlıklı ve dengeli beslenmeye yönelik ihtiyacınız için doğal bir alternatif olan yaban mersininin faydalarını Diyetisyen Alev Tekeli Karagülle, şöyle sıraladı:

- Taze yaban mersini, sağlıklı ve dengeli beslenmeye yönelik ihtiyacınız için doğal bir alternatif. Yaban mersini; çeşitli vitaminler, lif, manganez, kalsiyum, selenyum ve demir içeriyor. 1 fincan (100g) yaban mersini sadece 57 kalori. Kilo almaktan korkmanıza da gerek yok.

- Yapılan çalışmalarda yaban mersininin düşük kolesterol seviyesi, damar duvarını güçlendiren ve kan akışını düzenleyen yapısıyla kalp damar rahatsızlıkları üzerinde olumlu etkileri gözlenmiştir.

- İçeriğinde bulunan antioksidan özellik gösteren flavonoidler dokuları ve hücreleri koruyucu, hücrenin yaşlanmasını geciktirici, toksin atıcı etkisiyle yaşlanmayla mücadelede yardımcıdır.

- Yaban mersini doğal bir lif ve posa kaynağıdır. Lif ve posa, sindirim sisteminde önemli düzenleyicilerdir. Toksinlerin atılmasına, bağırsakların çalışmasına olanak sağlar.

- Özellikle göz dokusu, hassas yapısı nedeniyle işlevini sürdürebilmek için bolca antioksidana ihtiyaç duyar. Yaban mersininin antioksidan özelliği ve yüksek C vitamini, göz sağlığında özellikle katarakt oluşumunu önleme açısından önerilmektedir. Şeker hastaları günlük porsiyon miktarlarını aşmadan yaban mersini tüketebilirler.

- Yaban mersininin içeriğinde bulunan fenolik bileşikler, bağışıklığımızı güçlendirir. Doğal antibiyotik etkisi göstererek mikroplara karşı vücut direncimizi artırır.

- Yaban mersinini, yüksek miktarda resveratrol maddesi içerdiğinden antikanserojen bir besin olarak değerlendirmek mümkün. Deneysel bir çalışmada lösemi ve kolon kanseri hücrelerinde en yüksek olumlu etkiyi yaban mersini göstermiştir.

- Yapılan araştırmalarda, yaban mersinin zengin antioksidan yapısıyla beyin sağlığını korumada etkili olduğu gözlemlenmiştir. Bundan dolayı da alzheimerdaki zihinsel yavaşlamayı engelleyici olduğu düşünülmekte.

Yaban mersini nasıl tüketilebilir?

Yaban mersinini beslenmemize farkı şekillerde ekleyebileceğimizi söyleyen Diyetisyen Alev Tekeli Karagülle, "Yaban mersinini ister tane tane atıştırın, ister salata veya yoğurda katın. Taze meyve olarak yanında ceviz, badem gibi besinlerle ara öğünlerde sağlıklı atıştırmalık olarak tüketebilirsiniz" diye de ekledi.

DNA hasarını azaltıyor, yaşlanmayı geciktiriyor

Yaban mersini antioksidan kapasitesi bakımından en zengin besinler arasında olduğunu ifade eden Diyetisyen Şeyma Yılmaz da yaban mersininin faydalarına ilişkin şu bilgileri verdi: "A, E, C, K ve B vitaminleri, fosfor, potasyum, magnezyum, manganez, kalsiyum içerir. Yapılan bazı çalışmalara göre yaban mersini tüketimi DNA hasarını azaltarak, kanserden korur, yaşlanmayı geciktirir. Yine yapılan bazı çalışmalara göre yaban mersini hafızayı güçlendirir, beyin sağlığını korur. Kalp ve damar sağlığının korunmasına, diyabetin ve idrar yolları enfeksiyonlarının önlenmesine yardımcı olur. Yarım su bardağı taze yaban mersini 1 porsiyon meyve yerine geçer."