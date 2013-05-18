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İşte, dünyadan kahvaltı görüntüleri

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İşte, dünyadan kahvaltı görüntüleri
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Türk kahvaltısı 8. sırada!

Kahvaltı günün en önemli öğünlerinden biri. Twenty-somethingtraveller.com sayfasının editörü Victoria Philpott, dünyanın farklı yerlerinde yapılan ilginç ve güzel kahvaltıları hem anlattı hem de en güzel kahvaltıyı seçti.

Hürriyet

Alaska

İşte, dünyadan kahvaltı görüntüleri

Rengeyiği eti ve yumurtalı gözleme.

Japonya

İşte, dünyadan kahvaltı görüntüleri

Japonya'da en popüler kahvaltı seçeneklerinden biri olan soya sosuna batırılmış tofu. Tofu, soya fasulyesinden üretilen bir tür peynirdir.

Hindistan

İşte, dünyadan kahvaltı görüntüleri

Biberiye ile kavrulmuş patates, mercimek, yumurtada çırpılmış Hindistan tofusu, vejeteryan sosisi ve çarliston biberli tost.

Amerika 

İşte, dünyadan kahvaltı görüntüleri

Şuruplu ve yaban mersinli ev yapımı ince gözlemenin yanında domuz pastırması tercih ediliyor.

Gana 

İşte, dünyadan kahvaltı görüntüleri

Bu Afrika ülkesinde kahvaltıda yenilen en popüler şey Waakye. Fasulye ve pirinçle yapılan bu yemeğe domates, biber ve baharatlarla tat veriliyor.

Tayland 

İşte, dünyadan kahvaltı görüntüleri

Baharatlı balık ve tatlı baharatlar ile yapılmış domuz eti pirinç ile servis ediliyor.

Avustralya

İşte, dünyadan kahvaltı görüntüleri

Avustralyalılar için sadece bir tür kahvaltı seçeneği var, o da Vegemite. Konsantre mayadan yapılan koyu kahve rengi şekerli ezme tamamen onlara özgü. Değişik tadı olan bu ezme kızarmış ekmeğin üzerine sürülüyor.

Türkiye

İşte, dünyadan kahvaltı görüntüleri

Çeşitli peynirler, yumurta, menemen, tereyağı, zeytin, domates, salatalık, baldan oluşan Türk kahvaltısı ise listede 8. sırada yer alıyor.

Meksika 

İşte, dünyadan kahvaltı görüntüleri

Biftekler kaymaklı ve peynirli acılı sos ile kurutulmuş tortilla şeritleriyle yapılan Chilequile ile servis ediliyor.

Polonya

İşte, dünyadan kahvaltı görüntüleri

Jajecznica, Polonya'nın geleneksel kahvaltılarından biri. Üzerinde Polonya sosisi ve yanında patatesli krep ile servis ediliyor.

Almanya 

İşte, dünyadan kahvaltı görüntüleri

Bol sucuk, salam ve jambon, yanında farklı yerel peynir çeşitleri, taze ekmek ve kahve ile servis ediliyor.

Fransa

İşte, dünyadan kahvaltı görüntüleri

Kruvasan, kruvasan ille de kruvasan. Her çeşit kruvasanı yanında tereyağı, farklı çeşit reçel ve çikolata ile bulabilirsiniz.

Filipinler 

İşte, dünyadan kahvaltı görüntüleri

Filipinler de ise yerel meyveler tercih ediliyor. Mango bunların arasında en popüleri. Longganisa adlı sosisler de kahvaltıda tercih ediliyor. Tercihinizi sosisten yana kullanacaksanız da yumurta, et ve kuru fasulye ile servis ediliyor.

Kolombiya

İşte, dünyadan kahvaltı görüntüleri

Changua adını verdikleri bu kahvaltı çeşidi için süt, yeşil soğan ve peynir ile yaptıkları bir karışım kullanıyorlar. Suda kaynatılmış yumurta ile servis ediliyor.

İngiltere

İşte, dünyadan kahvaltı görüntüleri

İngilizler günlerine kuru fasulye, sosis, jambon, sahanda yapılmış yumurta, sote edilmiş mantar, kızarmış patates ve ekmekle başlıyor. Tabii ki yanında da taze demlenmiş bir bardak çay ile.

İskoçya

İşte, dünyadan kahvaltı görüntüleri

Biraz İngiliz biraz da İrlandalıların kahvaltılarının karışımından oluşan bir kahvaltı şekilleri var. Aynı zamanda koyun etiyle yapılan farklı bir yemekleri de var: Haggis. İşkembe zarının içine yulaf, bulgur, soğan, ince doğranmış sakatat ve bol miktarda baharat konuluyor.

İrlanda

İşte, dünyadan kahvaltı görüntüleri

İngiliz ve İskoçya kahvaltısına benzerliği var. Ek olarak vanilyalı puding ve İrlanda ekmeği yeniyor. 

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