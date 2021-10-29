İstanbul Metrobüs Durakları Ve İsimleri Nelerdir? Kaç Tane Metrobüs Durağı Vardır

Metrobüs hattı, Türkiye’nin en kalabalık kentlerinden biri olma özelliği taşıyan İstanbul’un trafik yükünü oldukça önemli ölçüde azaltmak gayesi doğrultusunda 2007 yılında faaliyete geçmiştir. Bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürmekte olan metrobüs hattı Avrupa ve Anadolu Yakası’nı birbirine bağlamaktadır. Toplamda 50 km uzunluğu sahip durumda olan metrobüs hattı Beylikdüzü’den başlayarak Söğütlüçeşme’ye kadar uzanmaktadır.

İstanbul Metrobüs Durakları ve İsimleri Nelerdir?

İstanbul'da yaşayan insanların ulaşım noktasında önemli ölçüde fayda sağladıkları toplu taşıma seçeneklerinden biri de metrobüs hatları olmaktadır. Metrobüs hatlarının hizmetlerinden faydalanmak isteyenlerin belirli duraklar üzerinden metrobüs hizmetlerinden fayda sağlaması mümkün olmaktadır. Metrobüs durakları ve bu durakların isimleri ise şöyledir:

- Beylikdüzü

- Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP)

- Beylikdüzü Belediye

- Beykent

- Cumhuriyet Mahallesi

- Saadetdere Mahallesi

- Güzelyurt

- Haramidere Sanayi

- Haramidere

- Cihangir – Üniversite Mahallesi

- Mustafa Kemalpaşa

- Büyükşehir Belediye Sosyal Tesisleri

- Küçükçekmece

- Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü

- Cennet Mahallesi

- Şükrübey

- Sefaköy

- Zeytinburnu

- Beşyol

- Florya

- Bahçelievler

- Yenibosna

- İncirli – Ömür (Bakırköy)

- Şirinevler (Ataköy)

- Topkapı

- Merter

- Bayrampaşa – Maltepe

- Cevizlibağ

- Mecidiyeköy

- Edirnekapı

- Zincirlikuyu

- Okmeydanı

- Altunizade

- Ayvansaray – Eyüpsultan

- Darülaceze – PERPA

- Halıcıoğlu

- Uzunçayır

- Okmeydanı Hastane

- Fikirtepe

- Çağlayan (Adliye)

- Acıbadem

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü

- Söğütlüçeşme (Kadıköy)

- Burhaniye

Kaç Tane Metrobüs Durağı Vardır?

Türkiye’nin son derece önemli bir nüfusa sahip durumda olan şehirlerinden biri olan İstanbul’un ulaşım yükünü oldukça önemli ölçüde azaltmak gayesiyle hizmet vermeye devam eden metrobüs hattı Avrupa ve Anadolu Yakası’nı birbirine bağlamakta ve bu yakalardaki yolcu ulaşımını kolaylaştırıcı bir etki sağlamaktadır. Toplam olaralk 50 km uzunluğa sahip durumda olan metrobüs hattü İstanbul'un önemli ilçelerinden biri olan Beylikdüzü’den başlamakta ve Söğütlüçeşme’ye kadar uzanmaktadır.

Bu sayede Beylükdüzü ilçesinden Kadıköy'ün Söğütlüçeşme semtine kadar olan mesafe boyunca yolcu taşımacılığı mümkün hale gelmektedir. Metrobüs yolcu taşıma sisteminde toplamda 44 durak bulunmakta olup ualşım sağlanmakta olan güzergah üzerinde farklı sefer gerçekleştirmekte olan hatlar bulunmaktadır. Bu hatlar ise 34, 34A, 34AS, 34B, 34BZ, 34C, 34G, 34U, 34T ve 34Z hatları olarak hizmet vermektedir. 34G hattı gece saatlerinde 15-20 dakika aralıklar ile sefer düzenlemekte ve yolcuların hizmetinde olmaktadır.

Metrobüs seferleri gün içerisinde oldukça çok sık aralıklar ile yapılmaktadır. Sabah ve akşam mesai saatlerinde dakikada 3 ila 5 arasında değişen metrobüs gelme durumu söz konusudur. Diğer saatlerde ise e 1-2 dakikada bir olmak üzere metrobüs gelmektedir. Günün gece saatlerinde de metrobüs seferleri gerçekleştirilmektedir. 34G hattı üzerinde hizmet vermekte olan metrobüsler gece 00:00’dan sonra 10-15 dakikada bir olacak şekilde hizmet vermeye devam etmektedir.

- Metrobüs 34 Hattı: Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü – Zincirlikuyu arasında çalışmaktadır. Toplamda 26 durak bulunmaktadır.

- Metrobüs 34C Hattı: Beylikdüzü (TÜYAP) – Cevizlibağ arasında çalışmakta olup 26 durak bulunmaktadır.

- Metrobüs 34A Hattı: Cevizlibağ – Söğütlüçeşme arasında hizmet vermekte olup bu hatta toplam 19 durak bulunmaktadır.

- Metrobüs 34B Hattı: Beylikdüzü Sondurak / TÜYAP – Avcılar Merkez Üniversite Kampüsü arasında hizmet vermekte olup bu hatta toplam 12 durak bulunur.

- Metrobüs 34BZ Hattı: Beylikdüzü Sondurak (TÜYAP) – Zincirlikuyu arasında sefer düzenlenmekte olan bu hatta toplam 37 durak bulunuyor.

- Metrobüs 34G Hattı: Beylikdüzü (TÜYAP) – Söğütlüçeşme arasında çalışmakta olup toplam 44 durak bulundurmaktadır.

- Metrobüs 34Z Hattı: Zincirlikuyu – Söğütlüçeşme arasında çalışmakta olup 8 durak barındırmaktadır.

- Metrobüs 34AS Hattı: Avcılar (İÜ Kampüsü) – Söğütlüçeşme arasında çalışmakta olup 33 durak bulunmaktadır.