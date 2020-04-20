İştahsız ya da aşırı iştahlı çocuklar için neler yapılmalı?

Bebek uzun süre boyunca bir yetişkinin bakımına muhtaçtır. Genellikle iki yaş civarında ise daha az destekle birçok şeyi kendi başına yapabilen bir çocuğa dönüşür. Ancak anne babalar bu dönemin farkında olmayabilir ve yemek olayında tüm kontrol ebeveynde olabilir. Yemek yeme çocuklarla aileler arasında artık güç savaşı haline dönüşebilir.

Yemek saatleri düzenli olmalı

Erken dönemlerden itibaren çocuğun kendi beslenmesini kendi başına yapması teşvik edilmelidir. Çatal kaşık kullanımı çocuğa verilmelidir. Mümkün olduğunca yemek saatleri düzenli olmalıdır. Yemek saatleri dışında ne yerse kar olarak düşünmek yanlıştır. Çocukların yeterli beslenmediği konusunda çoğu aile endişe duyar. Ancak siz mutlu olacaksınız diye çocuk yemek yememelidir. Çocuğun acıkmasına fırsat verilmelidir. Böylece hem güç savaşı engellenir hem de kendi bedeninin kontrolü çocukta olur.

Çocuklar kendilerine ihtiyacınız olduğunu, yaptıklarının sizin için önemli ve değerli olduğunu hissettiklerinde daha fazla işbirliği yaparlar. Yemek hazırlama sürecinde onları da dahil edebilirsiniz. Tezgahın bir bölümünün onların kullanımı için ayrılması, onlara özel mutfak eşyalarının olması, tabakların birlikte hazırlanması işe yarayabilir.

Bazen de tam tersi çocuklar olumsuz duygularla savaşmanın bir yolu olarak aşırı yeme ihtiyacı hissedebilir. Özellikle de sağlıksız atıştırmalıklara yönelebilirler. Yasaklar ve engeller koymak yerine öncelikle yeme isteğinin altında yatan duygusal ihtiyaç anlaşılmaya çalışılmalıdır. Burada yine güç savaşı haline çevirmek yerine sınırlarını sizin çizdiğiniz bir alanda çocukların özgürlükleri olmalıdır. Sağlıklı atıştırmalıkların bulunduğu bir çekmece ayarlayarak, miktar ve zamanı çocuğun seçimine bırakabilirsiniz. Çocuğun sağlık sebebi ile desteğe ihtiyaç duyduğunu düşündüğünüz zamanlarda ise sizin kontrolünüzde olmak yerine bir uzmanla çalışmak onlara daha iyi gelebilir.