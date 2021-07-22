İsra isminin anlamı nedir? İsra ne demek? İsra adının özellikleri, analizi ve kökeni
Dilimize Arapçadan geçen İsra isminin sözlük anlamı yolculuk yapan, ayak basan ve yürüyendir. Bu kelimeden türetilmiş olan İsrail ise gece yürüyen, geceleri seyahat eden anlamına gelir. Kuran'ı Kerim'in 17. suresi olan İsra Suresi, toplam 111 ayetten oluşur. İsra isminin anlamı nedir? İsra adına yakışan isimler nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Kız çocuklarına verilen İsra ismi, ülkemizde çok yaygın değildir. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de İsra ismini kullanan kişi sayısı: 2452.
İsra İsminin Anlamı Nedir? İsra Ne Demek?
İsra isminin üç farklı anlamı vardır:
İlk Anlamı: Sürekli hareket halinde olan, seyahat eden.
İkinci Anlamı: Gündüzleri dinlenip geceleri yürüyen
Üçüncü Anlamı: Hz. Muhammed'in Miraç mucizesini anlatan ayet.
İsra İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 4
Uğurlu sayısı: 8
Sembol rengi: Yeşil
İsra İsminin Analizi
Harflerinin analizine göre İsra isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Günahları için sık sık tövbe eder ve Allah'tan bağışlanma diler.
2- Takva ehlidir. Küçük büyük tüm günahları işlemekten Allah'a sığınır.
İsra Adının Kökeni
İsra adı, dilimize Arapçadan geçmiştir.
İsra İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Esra
2- Nur
3- Şevval
İsra İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Beni İsrail adıyla da bilinen İsra Suresi 111 ayetten oluşur. İsra Suresinde Miraç mucizesi anlatılır. 81. ayette Hakkın gelmesiyle batılın yok olup gittiği, 111. ayette ise Allah'ın acizlik yüzünden dost edinmediği bildirilir.