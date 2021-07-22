İsra isminin anlamı nedir? İsra ne demek? İsra adının özellikleri, analizi ve kökeni

Kız çocuklarına verilen İsra ismi, ülkemizde çok yaygın değildir. 2021 yılı itibariyle Türkiye'de İsra ismini kullanan kişi sayısı: 2452.

İsra İsminin Anlamı Nedir? İsra Ne Demek?

İsra isminin üç farklı anlamı vardır:

İlk Anlamı: Sürekli hareket halinde olan, seyahat eden.

İkinci Anlamı: Gündüzleri dinlenip geceleri yürüyen

Üçüncü Anlamı: Hz. Muhammed'in Miraç mucizesini anlatan ayet.

İsra İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 4

Uğurlu sayısı: 8

Sembol rengi: Yeşil

İsra İsminin Analizi

Harflerinin analizine göre İsra isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Günahları için sık sık tövbe eder ve Allah'tan bağışlanma diler.

2- Takva ehlidir. Küçük büyük tüm günahları işlemekten Allah'a sığınır.

İsra Adının Kökeni

İsra adı, dilimize Arapçadan geçmiştir.

İsra İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- Esra

2- Nur

3- Şevval

İsra İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Beni İsrail adıyla da bilinen İsra Suresi 111 ayetten oluşur. İsra Suresinde Miraç mucizesi anlatılır. 81. ayette Hakkın gelmesiyle batılın yok olup gittiği, 111. ayette ise Allah'ın acizlik yüzünden dost edinmediği bildirilir.