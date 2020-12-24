Ispanağın faydaları nelerdir? Kimler dikkatli tüketmeli?

Ispanağın içeriğinde demir, fosfor, kalsiyum, magnezyum bulunduran, beta-karoten, B1, B2, B3, C, selenyum ve E vitaminlerinin kaynağı olan ve yapısında oksalik asit içeren bir sebze olduğunu belirten Diyetisyen Yeşim İşgüzar Orak, faydalarını da şöyle anlattı:

- Bağışıklığı güçlendiriyor.

- İçeriğindeki bitkisel kaynaklı demir sayesinde kansızlığın önlenmesine yardımcı olur.

- Lutein içeriği sebebiyle göz sağlığı için faydalı.

- Bağırsak fonksiyonlarını düzenler.

- Kalp kaslarını korur.

- Kan şekerini dengeler.

- Posalı içeriği sebebiyle açlık hissini geciktirir.

- Cinsel isteği artırır.

- Kansere karşı koruyucu etki göstermektedir.

- Beyni ve sinirleri hasar görmekten korur.

Yemeklerde kökleri de kullanılmalı

Ispanağı satın alınırken yapraklarının gevrek ve lekesiz olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Diyetisyen Şeyma Yılmaz da tüketimiyle ilgili şu bilgileri verdi: "Ispanak satın alındıktan sonra iyice temizlenip kullanılmalıdır. Ispanağın kendisi dışında kökleri de çok lezzetlidir. Köklerini atmayıp yemeklerde, salatalarda ve çorbalarınızda kullanabilirsiniz. Böbrek taşı ve gut hastalığı riski olanlar ıspanağı dikkatli tüketmeli, K vitamini içeriği dolayısıyla pıhtı önleyici ilaç kullanan kişiler önerilen düzeylerde yemelidir. Ayrıca ıspanak, oksalat içeren besinlerdendir. Oksalat içeren besinlerin aşırı tüketimi sağlık problemlerine yol açabilir. Demir, kalsiyum gibi minerallerin emilimine engel olabilir, bu nedenle ıspanağın aşırı tüketiminden kaçınılmalıdır."