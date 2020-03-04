İsmail isminin anlamı nedir? İsmail ne demek?

İsmail, İslam dinince de kabul görmüş bir peygamber ismidir. Kelimenin kökeni araştırıldığında İbranice olduğu görülmektedir.

Müslüman dininin kutsal kitabı olan Kuran-ı Kerim'de de İsmail kelimesi bazı ayetlerde kullanılmaktadır.

Kuran'da İsmail adı geçen bazı ayetler aşağıda listelenmiştir.

- Bakara Suresi, 125. Ayet

- Ali İmran Suresi, 84. Ayet

- En'am Suresi, 86. Ayet

- Enbiya Suresi, 85. Ayet

Kuran-ı Kerim'de İsmail ile ilgili olan tüm ayetlerde onun inanan ve sabreden peygamberler arasında yer aldığı vurgulanmıştır.

İsmail Ne Demek?

İsmail, genellikle dini inanç gözetilerek, erkek çocuklara verilen bir isimdir. Buna göre ismin kökeni İbranice dilinden gelmektedir. İslam inancına göre, Allah Hz. İbrahim'den oğlu İsmail'i kendisine adak olarak vermesini emretmiştir.

Hz. İbrahim ise bu emri kabul etmiştir. Ancak, İsmail adak edileceği sırada Allah kendisini Cebrail aracılığı ile durdurmuştur. Tanrıyı işiten anlamına gelen İsmail ismi bu sebeple Müslümanlar tarafından oldukça sevilmektedir.

İsmail TDK Anlamı

Türk Dil Kurumu sözlüğü İsmail kelimesinin anlamı için iki farklı içerik sunmaktadır. Bu içeriklerden ilki Tanrı'ya kulak veren ve onu işiten kimse anlamı taşımaktadır. TDK tarafından verilen ikinci anlama göre de Erzurum ilinin, Hınıs ilçesinde yer alan bir bucağın ismidir.