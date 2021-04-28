İskit Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? İskit Yağı Faydaları Ve Kullanımı

İskit yağı uzun yıllar boyunca bilinen birçok faydası nedeniyle tercih sebebi olmuştur. Ağrı kesici özelliği ile bilinmekte olan iskit yağı özellikle de kas ağrılarını gidermek için kullanılması tercih edilen bir yağ olma özelliğine sahiptir. Üstelik kullanımı oldukça kolay olan iskit yağını kullanarak ağrılardan kurtulmak istemektedirler.

İskit Yağı Nedir?

İskit yağının ilk ortaya çıktığı ve kullanılmaya başlandığı ülke Çin olarak bilinmektedir. Sonrasında ise sağladığı faydaları sebebiyle de kullanılması tercih edilen bitkisel bir yağ olma özelliğine sahiptir. Vücudun ağrılı bölgelerine uygulanarak ağrıların bitkisel bir yol ile tedavi edilmesi beklenmektedir. İskit yağını boyun bölgenize, belinize veya ağrılı eklem bölgelerinize rahatlıkla uygulayabilirsiniz.

İskit Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?

İskit yağının elde edilmesi için son derece çeşitli bitkilerin karıştırılması gerekmektedir.

Yaklaşık 11 tane farklı bitkinin özü alınarak elde edilmekte olan iskit yağı faydalı bir yağ olarak bilinmektedir.

Karabiber yağı, mentol, kapsaisin, okaliptüs yağı, ozon yağı, çörek otu yağı, kekik yağı, zeytin yağı, ardıç yağı, nan yağı, antphlogistine özleri kullanılarak elde edilir.

Doğadan toplanan farklı bitkilerin özleri kullanılarak teker teker yağları çıkarılır. Sonrasında ise yağı çıkarılan tüm bitkilerin birbirine karıştırılması ile iskit yağı elde edilmiş olur.

Eski dönemlerde tedavi amacı ile kullanılmış olan iskit yağını kullanarak ilaç kullanmadan ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

İskit Yağı Ne İşe Yarar?

İskit yağının en bilinen özelliği ağrı kesici olmasıdır.

Özellikle de spor yaparken oluşan kas zedelenmelerine bağlı oluşan ağrıları kesici bir yağdır.

Cilde sürülerek uygulandığı takdir de rahatlatıcı bir etkiye sahiptir.

Hemoroid ağrılarını geçirici bir özeliği de bulunmaktadır.

Kulak ağrıları içinde oldukça hızlı bir şekilde ağrı kestiği söylenebilir.

Ağızda oluşan yaraları iyileştirici bir özelliği bulunur. Aynı zamanda da diş eti bakımı için kullanılmakta olan bir yağdır.

İskit Yağı Neye İyi Gelir?

İskit yağının iyi geldiği bilinen en önemli özellik ağrı kesici niteliğinde kullanılmasıdır.

Ağız bölgesinde meydana gelen uçuklara sürüldüğünde tedavi edici bir etkisi bulunmaktadır.

Kış aylarında meydana gelebilen soğuk algınlıklarına ve solunum yolu rahatsızlıklarına karşı da kullanılmaktadır.

Vücutta oluşan kaşıntıları geçirmek için etkilidir.

Meydana gelen tutulmalardan sonra hareket edebilmeyi kolaylaştırıcı bir etkiye sahiptir.

İskit Yağı Faydaları

Ellerde oluşan siğillerin üzerine düzenli bir şekilde sürülerek uygulandığı takdir de tedavi edici bir özelliği bulunur.

Cilde uygulandığı takdir de yumuşatıcı bir etkiye sahiptir.

Kireçlenme kaynaklı olarak meydana gelebilen ağrıları giderici bir özelliği vardır.

Burkulma sonrasında uygulanan bölgeyi rahatlatır.

Boyun tutulmalarına karşı kullanıldığı takdir de iyileştirici bir etkisi vardır.

Kan dolaşımını düzenleyici etkisi bulunmaktadır.

Eklem ağrılarını giderici özelliğe sahiptir.

İskit Yağı Nasıl Kullanılır? İskit Yağı Kullanımı