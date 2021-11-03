Isıtma bujisi nedir ve arızası neden olur? Kızdırma bujisi ikaz ışığı yanıp sönüyor ne yapmalıyım

Araçların sağlıklı bir şekilde çalışabilmesi ve sorun yaşanmaması için, ısıtma bujisi büyük bir öneme sahiptir. Özellikle dizel motorlar üzerinden ön plana çıkan ısıtma bujisi, soğuk havalarda etkisini ortaya çıkarır ve görevini yerine getirir. Tabii ısıtma bujisi üzerinden arızanın neden olduğu ve ne yapılması gerektiği de merak edilen konular içerisinde geliyor.

Isıtma Bujisi Nedir?

Isıtma bujisi aynı zamanda kızdırma bujisi olarak da bilinmektedir. Soğuk havaya sahip olan iklimlerde, dizel motorların daha sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlamak amaçlı ısı üreticisidir. Yanma odasının içine yerleştirilmiş olan ısıtma bujisi, üretilen ısı silindir üzerinden emilir ve bu doğrultuda gerekli noktaya ulaştırılır. Bu sayede dizel motor çok daha düzgün bir yapı altında çalışır ve düzenli olarak soğuk havalarda bu sistem devam eder. O yüzden herhangi bir arıza söz konusu olduğu vakit mutlaka uzman bir destek almak ve servise götürmek büyük bir öneme sahiptir.

Isıtma Bujisi Arızası Neden Olur?

Kullanım aşamasına ve malzemesi ile beraber parça ürüne bağlı olarak ısıtma bujisi birtakım arızalar gösterebilir. Bu doğal bir süreçtir ve her ürünün zamanı olduğu gibi kızdırma bujisinin de belli bir zamanı vardır. Bu bağlamda farklı zaman dilimlerinde ısıtma bujisi birtakım arızalar üzerinden ortaya çıkar.

- Kızdırma ikaz lambası ışığının sönmeden marşa basılması

- Kontağın uzun bir süre açık konumda durması

- Zayıf akü üzerinden uzun süreli marşa basmak

- Motorda meydana gelebilecek birtakım problemler

- Zaman içerisinde kullanım ile beraber parça sorunu

Genel olarak bu gibi durumlar ısıtma bujisinin erken zamanda bozulmasına sebebiyet verebilmektedir. Özellikle ısıtma bujisi üzerinde meydana gelen sorunlar ile beraber, soğuk havalarda araç yarı yolda sürücüyü bırakabilir. Bu doğrultuda hem güvenli bir sürüş için hem de araç sağlığını korumak amaçlı, mutlaka kızdırma bujisi için servis üzerinden destek almak gerekmektedir.

Kızdırma Bujisi İkaz Işığı Yanıp Sönüyor Ne Yapmalıyım?

Kızdırma bujisi aynı zamanda ısıtma bujisi olarak bilinir. Soğuk havalarda dizel araçların motorları üzerinden daha sağlıklı bir şekilde çalışmasına olanak tanır. Özellikle yaşanabilecek olası sorunlar kızdırma bujisi ikaz ışığı yanıp sönmesi ile anlaşılır. Böyle durumlarda birtakım nedenlerden dolayı ısıtma bujisinde sorun olduğu ve çalışmadığı görülür. Böyle zamanlarda çok vakit kaybetmeden hemen bir servise gitmek büyük bir öneme sahiptir. Özellikle bireysel olarak yapılabilecek bir çözüm yöntemi olmadığını ifade etmek mümkün. Doğru koşullar altında öncelikle sorunun ne olduğu ortaya çıkarılmalı ve buna bağlı olarak çalışmalar yapılmalıdır.

Kızdırma Bujisi Değişimi

Kızdırma bujisi genel olarak birçok farklı sebepten arıza verebilmektedir. Çoğunluk üzerinden bakıldığı vakit ise bu sorunlar genelde insan hatası üzerinden öne çıkıyor. Böyle durumlarda herhangi bir şekilde tamir ele almak, kızdırma bujisinin düzelmesi konusunda işe yaramaz. Mutlaka teknik servis üzerinden oto servisleri ne gidilmeli ve değişim yapılmalıdır. Tabii öncelikle arıza nedenlerine bakılmalı ve buna bağlı olarak çözüm yöntemleri ele alınmalıdır. Yapılacak kontroller ve test sürüşleri ile beraber, değişimi yapılması gereken ısıtma bujisi konusunda mutlaka teknik servis üzerinden yardım alınmalıdır. Böylece sağlıklı bir şekilde araç kullanımı mümkün olur.