İshal neden olur, ne iyi gelir? İşte ishalin nedenleri

İshal, akut gastroenterit, mide ve bağırsakların iltihabıdır. Bu durumda bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş de eşlik edebilir. İshal, genellikle bir virüs veya bakterinin, daha nadir olmakla birlikte bir parazitin vücuda alınmasıyla ortaya çıkabilir. Beslenme önerileri ile ishal hızla iyileştirilebilir. İşte, ishale iyi gelen yöntemler ve ishal durumunda uzak durulması gerekenler...

İshal neden olur?

Güvenli su tüketiminin olmadığı bir bölgede su içmek, yemek yapmak, bu suları temizlik amacıyla kullanmak, ishal ve ishalli hastalıklara neden olabilir. Kişisel hijyenin sağlanmadığı durumlarda da kişiden kişiye bulaşabilir. Ayrıca hijyenik ortamda hazırlanmayan yiyecekler, kirli suda yakalanan deniz ürünleri de ishalin diğer nedenleri arasında gösterilebilir.

İshale ne iyi gelir?

İshal, vücudun dengesini bozan hatta hafif semptomları bile ciddi derecede hayatı olumsuz etkileyen bir rahatsızlık. Tedavi sürecinde ise hem ilaç hem de beslenmenin önemli bir rolü olduğunu belirten Uzman Diyetisyen Selahattin Dönmez, ishal durumunda beslenmede dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili şu bilgileri verdi;

İshalde önerilen en doğru besinler, kabuksuz elma, havuç suyu veya taze havuç, muz, pirinç lapası, pirinç çorbası veya pirinç suyu, patates haşlama veya püresi, yoğurt ve ayrandır. Ayrıca ishal olan kişide iştahsızlık da tetiklenmekte ve geçici bir süre kilo kaybı gözlenebilmektedir. Bu nedenle özellikle önemli olan proteinin gün içerisinde beslenme ile yeterli miktarda sağlanması önem kazanmaktadır.

İshal süresince iyice haşlanmış olan yağsız dana, tavuk, sığır ve kuzu etleri önerilebilir. Balık ve etler hazırlanırken çok az yağ kullanılmalı hatta mümkünse ızgara, haşlama ve fırınlama tercih edilmelidir. Ayrıca ishalin tedavisinde bağırsaktan suyun geri emilimini uyaran besinler kullanılır. Bu duruma yardımcı olan besinler, içi çıkarılmış beyaz ekmek, pirinç lapası, grisini, peksimet veya krakerlerdir ve bir bileşen olarak glikoz da bağırsaktan suyun geri emiliminde etkilidir.

İshal tedavisinde önemli olan bir diğer nokta da bağırsak faaliyetlerini artıran bir etmen olan diyet posası alımının kısıtlanmasıdır. Posa içeriği diğer sebzelere göre daha düşük olduğu için çocuklara hazırlanacak olan içerisine pirincin de eklenmesi önerilen sebze çorbalarında kullanılabilecek sebzeler şunlardır: pancar, kuşkonmaz, soğan, dereotu, hindiba, marul, patates, taze bezelye, domates, kereviz ve ıspanaktır.

İshal durumunda uzak durulması gereken besinler

Enginar, lahana, bürüksel lahanası, yeşil fasulye, kuru bezelye ve yeşil biberdir. Ayrıca kepekli ekmek ve tüm ürünler, diyet bisküviler, çiğ sebzeler, yer fıstığı, ayva, çikolata, yağlı yemekler, kızartmalar, marul ve beyaz lahana ishal bitene kadar tüketilmemelidir.

Özellikle böğürtlen, kuru meyveler, üzüm, hurma ve armut ishal tedavisinde sakıncalı olabilecek meyvelerdendir. Bütün bu besinlerin doğru seçiminin yanı sıra doğru verilme şekli de çok önemlidir.

İshal olan her kişi tedavi süresince az ve sık beslenmelidir, beslenmedeki yağ miktarı azaltılmalıdır.