İsa isminin anlamı nedir? İsa ne demek? İsa adının özellikleri, analizi ve kökeni

İsa ismi İbranice kökenli bir isim olmakla beraber, Allah’ın yargılaması ve Hristiyanlığın kurucu Peygamberi anlamlarına gelmektedir.

İsa İsminin Anlamı Nedir? İsa Ne Demek?

Türkiye’de İsa ismine sahip kişi sayısı yaklaşık olarak 90 bin civarındadır. İsa isminin rengi mavidir. İsa ismi Allah’ın yargılaması, mağfireti, dört büyük peygamberden Hristiyanlığın kurucusu anlamlarına gelmektedir.

İsa İsminin Özellikleri

Sert ve kendinden emin karaktere sahiptir. Dediğim dedik ve dobra insanlardır. Tek başlarına karar verir ve kimseden yardım istemezler. Çevresindeki kişilerin saygınlığını kazanmışlardır. Çok çabuk sinirlenir ve çok çabuk da sönerler.

İsa İsminin Analizi

İsa ismi 3 harften oluşur ve ismin analizi şöyledir;

İ: Kırılgan ve çok duygusal bir yapısı vardır. Aniden incinir ve kırılabilir.

S: Hayal kurmayı çok sever ve hayalperest bir kişiliğe sahiptir.

A: Atılgan ve enerjik bir yapıya sahiptir.

İsa Adının Kökeni

İsa adının kökeni İbranicedir.

İsa İsminin Yanın Yakışan İsimler

İsa isminin yanına yakışan kız isimleri; Nisa, İsabet, Lisa, Nida, Hüda.

İsa isminin yanına yakışan erkek isimleri; İsak, İshak.

İsa İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Geçiyor.