İridyum buji nedir ve ne işe yarar? İridyum bujinin farkı ve faydaları nelerdir

İridyumun 700° daha yüksek erime noktasına sahip platinden altı kat daha sert ve sekiz kat daha güçlü olduğu bilinir.

İridyum Buji Nedir ve Ne İşe Yarar?

İridyum, atom numarası 77 olan kimyasal bir elementtir. Sertliği ile bilinir, ancak doğal haliyle oldukça kırılgan da olabilir. Platin ile ilgili bir geçiş metalidir, bu nedenle bazı çevrelerde değerli bir metal olarak nitelendirilir. İlk olarak 1803'te doğal platinde çözünmeyen safsızlıklar bulunduğunda keşfedildi. Smithson Tennant, metalin ilk keşfedicisidir ve tuzların farklı renkleri nedeniyle gökkuşağının adını almıştır.

İridyum aynı zamanda yerkabuğunda bulabileceğimiz en nadir elementlerden biridir. Bu nedenle, kaplanmış bujileri satın alırken çok pahalı bir üründür. Üretim süreci için yararlı olan yalnızca iki doğal olarak oluşan ve kararlı izotop vardır.

İridyum bujiler, mükemmel aşınma özelliklerini korurken son derece ince elektrotlara sahiptir. Gücü sayesinde, iridyum bujiler, benzer platin bujilerden %25'e kadar daha uzun süre dayanabilir. Elektrik enerjisini daha iyi iletmek ve ateşleme verimliliğini artırmak için tasarlanmış ince tel merkez elektrota sahiptir. İridyum, platinden yaklaşık sekiz kat daha güçlü ve altı kat daha serttir. Bu avantajlar aynı zamanda onun en pahalı buji olması demektir.

İridyum Bujinin Farkı ve Faydaları Nelerdir?

İridyum bujilere geçiş yaptığınızda, hızlanma profilinizde anında bir iyileşme fark edebilirsiniz. Bu avantaj, gaz kelebeği operasyonlarınıza daha hızlı yanıt verilmesi nedeniyle oluşur. Farkı hemen hissedebileceksiniz. Güvende kalmak için hızlı bir şekilde otoyol hızlarına çıkmanın gerekli olduğu bölgelerde yaşadığınızda gerçek bir fark yaratabilirler.

İridyum bujiler, motorunuzun performansını güç açısından iyileştirebilir. Bu avantaj, dik yokuşlara tırmanmanız veya zorlu sürüş durumlarının üstesinden gelmeniz gereken durumlarda ortaya çıkar. Yükseltme ile direksiyon başındaki deneyimin daha konforlu hale geldiğini fark edeceksiniz, bu da size daha yumuşak bir tur yeteneği ve navigasyon sırasında daha fazla kontrol sağlar.

İridyum bujilerin ultra ince merkez elektrotları, mümkün olan en iyi ateşleme deneyimine sahip olmanızı sağlamak için çok çalışır. Çoğu sürücü, bu yükseltmeyi yaptıktan hemen sonra motorun çalıştırma özelliklerinde ani bir gelişme fark etmiştir. Kıvılcım konumunda çok az dağılım olduğu için rölantide çalışmanız sonrasında daha stabil hale gelir.

İridyum bujilere yükseltme yapmak, otoyolda veya şehirde gaz kilometrenizi hemen iyileştirebilir. Bu fayda, yakıtınızın daha verimli yanmasını sağlayan gelişmiş bir ateşleme profiline sahip olmanız nedeniyle ortaya çıkar. Verimlilik oranları olağanüstü yüksek olmasa da, çoğu sürücü bir depo benzinin tamamında ila %20 arasında bir kazanç elde edebilir. Halihazırda yüksek bir kilometre oranınız varsa, bu, galon başına fazladan 4-8 mil ile sonuçlanabilir.

İridyum bujilerle birlikte gelen ek masraf nedeniyle, üreticiler merkez elektrotun çapını azaltır. Bu yönde gittiğinizde 4mm kadar küçük seçenekler bulacaksınız. Tasarım aynı zamanda genel tasarımla daha ince bir tel sunarak benzer seçeneklerle alacağınızdan daha iyi bir ateşleme verimliliği sağlar.

Bir iridyum bujisinden elektrik akımları yükseldiğinde, güç üretmek için çok fazla voltaj gerektirmez. Bunun nedeni, küçük bir elektrot içeren benzersiz tasarımdır. Kalkış aşamasında veya hızlanma sırasında enerji tasarrufu, sürüş deneyimini daha iyi yönetmek için bir rezerviniz olmasını sağlar. Pedala bastığınızda daha az gecikme olduğunu ve motorun ilk çalıştırılmasında daha az gecikme olduğunu keşfedeceksiniz.

İridyumun gücü, bu yükseltmeyi yaptığınızda uzun ömürlü bir kurulum alabilmenizi sağlar. Bunları farklı üreticiler üretse de, yeni üniteler servis gerektirmeden önce yine de ortalama 50.000 mil alacaksınız. Bazı sürücüler bu değişikliği yaparken 80.000 mil veya daha fazlasını alabilir.