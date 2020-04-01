MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri İsimler Sözlüğü Haberleriİpek İsminin Anlamı Nedir? İpek Ne Demek?
Geriİsimler Sözlüğü İpek İsminin Anlamı Nedir? İpek Ne Demek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 01.04.2020 - 15:22 | Son Güncelleme:

İpek İsminin Anlamı Nedir? İpek Ne Demek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İpek İsminin Anlamı Nedir? İpek Ne Demek?
Abone Olgoogle-news

İpek ismi Türkiye'de en çok kullanılan adlar arasında yer almaktadır. Telaffuzu ve anlamı ile beraber büyük beğeni toplayan bu isim kız çocukları için verilmektedir. Siz de bu adın anlamını öğrenerek bebeğinize koyabilirsiniz. Peki, İpek isminin anlamı nedir? İpek ne demek? İşte cevaplar.

İpek Türkçe kökenli bir isimdir. Çok eski zamanlardan günümüze kadar ulaşmış olan isim, kız çocukları için kullanılan en yaygın adlardan biri olarak öne çıkıyor. Kulağa hoş gelen telaffuzu ve anlamı ile beraber gönül rahatlığıyla kullanılan bir isimdir.

 İpek İsminin Anlamı

 Pek çok kişi İpek isminin anlamını öğrenmeye çalışmakta ve internetten araştırma yapmaktadır. İpek böceğinin ördüğü koza çözülmek suretiyle elde edilmiş olan, kumaş dokuma amaçlı kullanılan ince ve parlak tel olarak öne çıkmaktadır. Özellikle çok ince ve esnek olması suretiyle ayrıca parlak bir görünüme sahip bir yapılır. Günlük yaşamda farklı ürünlerde kullanılan önemli bir yere sahiptir.

 Bu anlamı üzerinden İpek ismini kız çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda mecazi anlam olarak yumuşak ve hassas yapılı kişilik olarak da isim anlamı ile kullanmak mümkün. Diğer yandan bu adın Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediği merak ediliyor. İpek isminin Kur'an'da yer almadığını söylemek gerekir.

 Son dönemlerin en popüler ismi olan İpek çok eski zamanlardan günümüze kadar ulaşan bir addır. Türkçe kökenli olması ile beraber kız çocukları için yoğun olarak kullanılıyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle