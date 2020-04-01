İpek İsminin Anlamı Nedir? İpek Ne Demek?

İpek Türkçe kökenli bir isimdir. Çok eski zamanlardan günümüze kadar ulaşmış olan isim, kız çocukları için kullanılan en yaygın adlardan biri olarak öne çıkıyor. Kulağa hoş gelen telaffuzu ve anlamı ile beraber gönül rahatlığıyla kullanılan bir isimdir.

İpek İsminin Anlamı

Pek çok kişi İpek isminin anlamını öğrenmeye çalışmakta ve internetten araştırma yapmaktadır. İpek böceğinin ördüğü koza çözülmek suretiyle elde edilmiş olan, kumaş dokuma amaçlı kullanılan ince ve parlak tel olarak öne çıkmaktadır. Özellikle çok ince ve esnek olması suretiyle ayrıca parlak bir görünüme sahip bir yapılır. Günlük yaşamda farklı ürünlerde kullanılan önemli bir yere sahiptir.

Bu anlamı üzerinden İpek ismini kız çocuğunuz için kullanabilirsiniz. Aynı zamanda mecazi anlam olarak yumuşak ve hassas yapılı kişilik olarak da isim anlamı ile kullanmak mümkün. Diğer yandan bu adın Kur’an-ı Kerim'de geçip geçmediği merak ediliyor. İpek isminin Kur'an'da yer almadığını söylemek gerekir.

Son dönemlerin en popüler ismi olan İpek çok eski zamanlardan günümüze kadar ulaşan bir addır. Türkçe kökenli olması ile beraber kız çocukları için yoğun olarak kullanılıyor.